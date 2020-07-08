السعودية اليوم / اليابان تسجل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا



طوكيو 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واس

أعلنت اليابان اليوم تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان إنه تم أيضا تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة إلى 981 حالة.

// انتهى //

12:20ت م

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طوكيو 17 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 08 يوليو 2020 م واسأعلنت اليابان اليوم تسجيل 254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) لترتفع الحصيلة الإجمالية للجائحة إلى 20363 حالة.وقالت وزارة الصحة اليابانية في بيان إنه تم أيضا تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة ضحايا الجائحة إلى 981 حالة.// انتهى //12:20ت م0063

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