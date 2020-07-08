روابط مهمة لمعرفة المنتجات الغذائية أو الدوائية المسجلة

2020-07-08

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت هيئة الغذاء والدواء طريقة معرفة المنتجات الغذائية أو الدوائية المسجلة ومنتجات التجميل المدرجة لدى الهيئة عبر تطبيق “طمني”.

وقالت الغذاء والدواء في تغريدة لها عبر تويتر إنه يمكن كذلك معرفة هذه المنتجات عبر زيارة الموقع الرسمي للهيئة على النحو التالي المنتجات الغذائية هنا والمنتجات الدوائية عبر الرابط التالي هنا أما منتجات التجميل فمن هنا.

وأكدت الهيئة أنها تقوم برصد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي التي تروج للمستحضرات المجهولة وغير المسجلة وتقوم بمتابعة من يسوقها داخل المملكة.

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كما حذرت الهيئة كل من يشارك في ترويج المستحضرات المجهولة داخل المملكة عن طريق الإنترنت أو الهواتف الجوالة، أنه سيكون عرضة للمساءلة النظامية.

ودعت هيئة الغذاء والدواء للمشاركة في استطلاع رأي لقياس نسبة معرفة المجتمع في سلامة المنتجات الخاضعة لرقابة الغذاء والدواء.

وقالت هيئة الغذاء والدواء، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر: إنه يمكن المشاركة في استطلاع الرأي عبر الرابط التالي هنا.

ويهدف هذا الاستبيان إلى قياس مستوى معرفة المستهلك بما تقدمه الهيئة العامة للغذاء والدواء لضمان سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان، وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية والمنتجات الإلكترونية التي تمس صحة الإنسان بالمملكة العربية السعودية. ويمكن المشاركة في الاستبيان عبر ملء البيانات التي ستظهر عند الضغط على الرابط، ومن بينها العمر والجنس والمنطقة والمجالات التي تندرج تحت مهام الهيئة، وأيضًا هل يتابع الشخص الحسابات الرسمية للهيئة على شبكات التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى العديد من الأسئلة الأخرى.

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