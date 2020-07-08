السعودية | قصة سعودية مدربة الرياضة الصينية "تاي تشي" بالشرق الأوسط

شكرا لقرائتكم قصة سعودية مدربة الرياضة الصينية "تاي تشي" بالشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تحرك يديها ببطء، لتميل بجسدها في انسيابية متقنة، وسط تركيز ذهني، لتكسب رياضة "التاي تشي" الصينية، هكذا مارست الشابة السعودية أمة الله باحاذق تلك الرياضة لتكون مدربة معتمدة، ورائدة برامج "تاي تشي" للصحة في الشرق الأوسط.

وفي حديثها مع "العربية.نت" قالت: "رياضة التاي تشي هي أحد أساليب لعبة الكونغ فو الصينية، وعمرها أكثر من 3 آلاف سنة، ولكنها تتميز بأن حركتها بطيئة ولطيفة، بدأتها في شفيلد - بريطانيا كوصفة علاجية لآلام الظهر المزمنة ومعاناة من أنواع العلاج المختلفة في عام 2010، وأحببت تفاصيلها والتحديات الممتعة في أدائها، وقررت الاستمرار في تعلمها ليس كعلاج فقط، وإنما كهواية ومتعة".

أمة الله باحاذق

وأضافت: "تعلمت من هذه الرياضة الصبر والهدوء، وكيف أعيش اللحظة وأركز على ذاتي فيها، وكيف أضبط انفعالاتي وأديرها، إضافة إلى أنني بدأت أكتشف أجزاء جسمي وكيف أستطيع التحكم في مفاصلي، بحيث أضمن حمايتها والوقاية من الآلام والإصابات فيها".

وتابعت: "إن رياضة التاي تشي مهمة لجسم الإنسان، فهي رياضة ذهنية جسدية، وتدريب للعقل ليتفاعل مع الجسد، مع دمج التنفس الصحيح فيها، فينتج عنها تصحيح لوضعية الجسم، وتحكم في استخدام تفاصيله أثناء الحركة، لينتج عنه تحسين للتوازن والتناسق الحركي، ولأن الشخص يتحكم في استخدام أجزاء جسمه أثناء الحركة، مما يقلل من عمليات الهدم للمفاصل، ويحافظ عليها وتكون كوقاية من الإصابة بآلام الظهر وخشونة الركبة وغيرها".

وأكدت أمة الله، أن الدراسات الطبية أظهرت أن الحركة البطيئة بوعي أثناء ممارسة التاي تشي، تحفز تدفق سوائل الجسم المختلفة، فينتج عنها تحسين في الدورة الدموية والسوائل اللمفاوية وينتج عنها تحسين الصحة العامة.

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وتابعت الحديث: "رياضة التاي تشي هي أحد فنون الدفاع عن النفس القديمة، والتي تميزت حركاتها بالهدوء والبدء والسلاسة، وفي الآونة الأخيرة أجريت عليها العديد من الدراسات الطبية لمشكلات صحية مختلفة، وأثبتت فعاليتها بالأدلة الطبية، وأصبحت تُمارس كرياضة علاجية في مختلف دول العالم".

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أيضا من الناحية الذهنية يطلق على التاي تشي مسمى "التأمل الحركي" لأن الممارس يحتاج أن يركز بوعي في كل تفاصيل التمرين، ليتمكن من أدائه، وهذا ما يجعله يشعر بالهدوء والاسترخاء بعدها وتظهر النتيجة في تحسين اضطرابات النوم بشكل مباشر.

وشددت على رفض الناس استخدام الطرق الطبيعية للعلاج، لأنها تحتاج لفترة طويلة جداً لظهور نتائجها، ولكن ميزة التاي تشي أنه يعطي نتائجه في وقت قصير، تطلب الأمر مني الالتزام بأداء مجموعة من التمارين لمدة لا تتجاوز العشرين دقيقة، لتظهر النتيجة والتحسن تدريجياً بشكل واضح من أول حصة.

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الشابة أمة الله حصلت على رخصتين، كمدرب مدربين من منظمة تاي تشي للصحة، وتقدم برامجها الآن للراغبين في الاستفادة الشخصية لهم أو لتدريبها لغيرهم سواء في الأندية الرياضية، أو مراكز العلاج الطبيعي، والمراكز الاجتماعية أو المدارس والجامعات.

وقالت: "حاليا نمارس التاي تشي كمجموعة رياضية ضمن اتحاد الرياضة للجميع، ولكني أسعى لتأسيس اتحاد خاص برياضة تاي تشي تحت مظلة وزارة الرياضة في السعودية، للتمكن من تأسيس نظام متبع لها، ونشرها بشكل أفضل في المدارس والجامعات والأندية، بالإضافة إلى أنها ستكون الوجهة الوحيدة لدول الشرق الأوسط لاعتماد المدربين في برامج تاي تشي للصحة".

ورياضة تاي تشي لها العديد من الأساليب ولكن أشهرها 3 أساليب، أسلوب تشن هو الأقدم وحركاته تتميز بالقسوة والقوة، أسلوب يانغ هو الأكثر شهرة في الممارسة بين الناس فهو يحتوي على حركات غنية وسهل تعلمها، والأسلوب الأحدث فيها هو سن يتميز بحركات رشيقة وغني بتمارين تحفيز طاقة الجسم.

الكثير من الدراسات الطبية أظهرت فوائد ممارسة التاي تشي في تحسين التهاب المفاصل بأنواعه المختلفة، وتحسين اللياقة القلبية والدورة الدموية، وهي الطريقة الأمثل لإدارة الضغوط النفسية.

يذكر أن "باحاذق" حققت العديد من الإنجازات، ليتم اعتمادها من منظمة تاي تشي للصحة في يناير 2015، كما أصبحت هذه الرياضة والتمارين تُمارس في الأندية الرياضية ومراكز العلاج الطبيعي والمراكز الاجتماعية، كما اعتمد حتى الآن أكثر من 150 مدرباً ومدربة في مختلف مناطق السعودية، وسيبدأ الانطلاق إلى الخليج في الإمارات تحديداً في أكتوبر لاعتماد عدد إضافي كمدربين لبرنامج تاي التهاب المفاصل، وحصلت على الموافقة والدعم من الاتحاد السعودي للطب الرياضي لنشر الوعي والثقافة لهذه الرياضة في اللقاءات العامة، وحصل كل من برنامج تاي تشي لالتهاب المفاصل والوقاية من السقوط، وكذلك برنامج تاي تشي للسكري على اعتماد الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتم تقديم البرنامج في جدة والرياض والشرقية.