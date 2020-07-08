أخبار السعودية اليوم.. «الصحة» تكشف خريطة حالات التعافي.. والإطاحة بمتورطين في جرائم بأحياء الوزارات والبطحاء

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 217108. وعلى صعيد آخر جددت المديرية العامة للجوازات التذكير بأنَّ مبادرة «عودة» تخص المقيمين النظاميين فقط، وإلى التفاصيل:

مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب: السعودية شريك حيوي في مكافحة التطرف

أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الأمم المتحدة، رئيس المجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب السفير عبد الله بن يحيى المعلمي، في كلمته خلال إطلاق المركز المعرض الافتراضي المصاحب (إكسبو) للأسبوع الافتراضي لمكافحة الإرهاب 2020، أن المملكة العربية السعودية كانت ولا تزال شريكًا حيويًّا إلى جانب الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف؛ لافتًا النظر إلى أن هذه الشراكة القوية أثمرت عن تأسيس مركز مكافحة الإرهاب، بتمويل من المملكة العربية السعودية للمشروع بمبلغ 110 ملايين دولار.

الصحة تكشف نسبة مستخدمي التنفسي الصناعي في العناية المركزة

كشف المشرف العامّ للإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة، الدكتور جلال العويس عن أعداد مستخدمي أجهزة التنفس الصناعي ضمن مرضى العناية المركزة، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19. مشيرًا إلى أن 65% إلى 75% من مصابي فيروس كورونا الموجودين في العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، وعلق قائلًا: «لا يرغب أحد منا في رؤية أحد أقربائه على أسرّة العناية المركزة». مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.

بالأرقام.. خريطة حالات التعافي في المدن والمحافظات والمناطق

تصدرت مدينة الرياض قائمة المدن السعودية في حالات التعافي، مسجلةً شفاء 1120 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وذلك من أصل 154839 حالة شفاء في مدن المملكة منذ بداية أزمة كورونا.

وتمَّ تسجيل 478 في الدمام و401 في القطيف و376 في الهفوف و364 في الطائف و341 في مكة المكرمة و290 في جدة و184 في الظهران و182 في الخبر و156 في المبرز و132 في المدينة المنورة.

وزارة الصحة: تسجيل 3392 إصابة جديدة بكورونا.. وإجمالي الوفيات 2017

كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 217108، في حين بلغت حالات التعافي اليوم 5205، ما يرفع الإجمالي إلى 154839 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2017 حالات، بعد تسجيل 49 حالة.

بالفيديو.. الشميمري يحذر: 95 % من متاجري «الفوركس» يخسرون أموالهم

قال المحلل الاقتصادي محمد الشميمري: إن 95% من الأفراد المتاجرين بالفوركس يخسرون أموالهم. مشددًا على أنه لا يصلح الاستثمار فيها إلا للمتخصص. وأضاف، خلال مداخلة هاتفية على قناة «الإخبارية»، أن تجارة الفوركس تجارة حقيقية في شركات وبنوك مرخصة داخل المملكة إلا أنها لا تناسب الأكثرية.

كلية الملك خالد العسكرية تعلن نتائج القبول الأولى لحملة الشهادة الجامعية

أعلنت لجنة القبول والتسجيل بكلية الملك خالد العسكرية بوزارة الحرس الوطني، نتائج القبول الأولى لحملة الشهادة الجامعية، بالإضافة لتحديد مواعيد الاختبارات والمقابلة الشخصية والتخصصية.

شرطة الرياض: الإطاحة بخمسة متورطين في ارتكاب جريمتي سلب بحيَّي الوزارات والبطحاء

ألقت شرطة الرياض القبض على خمسة أشخاص، ثلاثة مواطنين ويمنيين جميعهم في العقد الثاني من العمر؛ لتورطهم بارتكاب جريمتي سلب، جاء ذلك حسبما صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري.

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رسميًّا.. تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم إلكترونيًّا

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمكين المستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة إلى لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.

هيئة السوق المالية توجه تنبيهًا هامًا للمصدّرين للأوراق المالية المدرجة

حثّت هيئة السوق المالية المصدرين للأوراق المالية المدرجة في السوق المالية على الإفصاح المستمر عن الآثار المالية المترتبة على أعمالهم ونتائجهم المالية دون تأخير وذلك بما يتوافق مع متطلبات الإفصاح المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

النيابة العامة تعيد التذكير بعقوبة إصدار شيك بدون رصيد

أكدت النيابة العامة أنَّ عقوبة تحرير شيك بدون رصيد أو رصيد أقل من المبلغ المكتوب، قد تصل إلى الحبس 3 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الجوازات تجدد التذكير: مبادرة «عودة» للمقيمين النظاميين فقط

أكدت المديرية العامة للجوازات أنَّ مبادرة «عودة» تخص المقيمين النظاميين فقط، وقال الحساب الرسمي للجوازات على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «عزيزي مبادرة عودة متاحة الآن فقط للمقيمين النظاميين».

وكانت الجوازات قد أوضحت في وقت سابق أن قبول طلبات عودة المقيمين إلى بلدانهم، مرهون بموافقة الدول بالسماح باستقبال رعاياها، بعدها تقوم الجهات المعنية بالمباشرة بإجراءات الحجز والتواصل مع المقيم الراغب في العودة إلى بلده.

هيئة الأرصاد تعلن المدن الأعلى والأقل حرارة بمناطق المملكة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، عن أعلى درجات الحرارة المسجلة في المملكة اليوم، وتصدرت الأحساء القائمة بتسجيل 49.8 درجة مئوية كأعلى حرارة في المملكة، تليها محافظة الدمام بـ49.4 درجة مئوية بينما سجلت الرياض 47 درجة مئوية تليها رفحاء 46 درجة مئوية، ثم القيصومة 45.6 مئوية، ثم وادي الدواسر 44 درجة مئوية.

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