السعودية اليوم / تسجيل الوفاة الثالثة بفيروس كورونا في غامبيا



بانجول 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الغامبية اليوم ، أن البلاد سجلت حالة وفاة ثالثة مرتبطة بفيروس

وأضافت الوزارة أن عدد المصابين ارتفع إلى 61 إصابة مؤكدة وأن عدد حالات الشفاء من الوباء ارتفع إلى 27.

// انتهى //

03:01ت م

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بانجول 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الغامبية اليوم ، أن البلاد سجلت حالة وفاة ثالثة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد ، بعد وفاة أحد عمال الصحة في المركز الطبي الجامعي، إدوارد فرانسيس سمول.وأضافت الوزارة أن عدد المصابين ارتفع إلى 61 إصابة مؤكدة وأن عدد حالات الشفاء من الوباء ارتفع إلى 27.// انتهى //03:01ت م0288

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