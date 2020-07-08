البنك الإسلامي للتنمية يعلن توفر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء

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يعلن البنك الإسلامي للتنمية عن توفر وظائف إدارية للرجال والنساء في مقر البنك بمدينة (جدة) لحملة الدبلوم والبكالوريوس فأعلى على النحو التالي:

1- أخصائي التقارير (Reporter)

الشروط:

– حاصل على الدبلوم في أي من التخصصات الإدارية أو التقنية مع خبرة 5 سنوات.

– أو البكالوريوس في (إدارة الأعمال) مع خبرة لا تقل عن سنتين.

– أو الماجستير/الدكتوراه في (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها (لا يشترط الخبرة).

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية والفرنسية.

– معرفة بالسياسات العامة والإجراءات المصرفية.

– القدرة على التعامل مع المعلومات الخاصة والسرية.

الوصف الوظيفي:

إعداد التقارير والوثائق للإجتماعات السنوية واجتماعات الرئيس التنفيذي، وتنظيم وتنسيق تلك الاجتماعات مع التواصل الفعال والسريع مع المشاركين لاخطارهم بتأكيد أو تغيير مكان وموعد عقد الاجتماعات.

آخر موعد للتقديم:

الإثنين 1441/11/29هـ (الموافق 2020/7/20م).

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2- أخصائي عمليات الخزينة (Treasury Operations Specialist)

الشروط:

– درجة البكالوريوس في أحد التخصصات (المحاسبة، المالية، إدارة الأعمال) أو ما يعادلهم.

– خبرة لا تقل عن 5 سنوات في أحد المجالات (المالية، المحاسبة، السيولة النقدية، إدارة النقد،معالجة المدفوعات، التسويات).

– إجادة اللغة العربية والإنجليزية (ويفضل اللغة الفرنسية).

– مهارات في المحاسبة والإدارة المالية وإعداد التقارير المالية.

– يفضل من لديهم شهادات مهنية مثل (CTM أو CTP).

الوصف الوظيفي:

التعامل مع مهام مكتب الخزينة بما في ذلك إدارة أوضاع السيولة والتدفق النقدي وتجهيز وتسوية الصفقات وإجراء صيانة للنظام والتحديثات الجديدة مع ضمان الدقة والتنفيذ في الوقت المناسب.

آخر موعد للتقديم:

الإثنين 1441/12/6هـ (الموافق 2020/7/27م).

طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: https://bit.ly/31RhXZo

