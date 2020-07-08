الهيئة الملكية تعلن دورة مجانية في الأمن السيبراني مع شهادات حضور

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تعلن الهيئة الملكية بالجبيل (إدارة الخدمات الاجتماعية) عن طرح دورة تدريبية بعنوان (الأمن السيبراني والمجتمع) وهو لقاء تعريفي مع شهادات حضور مجانية للرجال والنساء من مختلف المناطق على النحو التالي:
موعد الدورة:
تقام الدورة يوم السبت 1441/11/27هـ (الموافق 2020/7/18م) من الساعة 8:30 مساءاً حتى 10:00 مساءاً (عبر منصة زووم).
محاور الدورة:
– مرجعية الأمن السيبراني في القانون السعودي وعلاقته برؤية المملكة 2030م.
– أهميته في حياة الأفراد وممتلكاتهم وخصوصية بياناتهم.
– كيفية التعامل مع مخاطر استخدام الإنترنت وما يتعلق بها من جرائم معلوماتية.
– مفهوم الأمن السيبراني.
المزايا:
– الدورة عامة للجميع (رجال ونساء).
– شهادات حضور مجانية.
طريقة التسجيل:
يبدأ التسجيل من اليوم الإثنين 1441/11/15هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2Z3GUPb
#دورات_عن_بعد
تفاصيل أكثر:
https://www.wadhefa.com/job_a…
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