الهيئة الملكية تعلن دورة مجانية في الأمن السيبراني مع شهادات حضور

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تعلن الهيئة الملكية بالجبيل (إدارة الخدمات الاجتماعية) عن طرح دورة تدريبية بعنوان (الأمن السيبراني والمجتمع) وهو لقاء تعريفي مع شهادات حضور مجانية للرجال والنساء من مختلف المناطق على النحو التالي:

موعد الدورة:

تقام الدورة يوم السبت 1441/11/27هـ (الموافق 2020/7/18م) من الساعة 8:30 مساءاً حتى 10:00 مساءاً (عبر منصة زووم).

محاور الدورة:

– مرجعية الأمن السيبراني في القانون السعودي وعلاقته برؤية المملكة 2030م.

– أهميته في حياة الأفراد وممتلكاتهم وخصوصية بياناتهم.

– كيفية التعامل مع مخاطر استخدام الإنترنت وما يتعلق بها من جرائم معلوماتية.

– مفهوم الأمن السيبراني.

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المزايا:

– الدورة عامة للجميع (رجال ونساء).

– شهادات حضور مجانية.

طريقة التسجيل:

يبدأ التسجيل من اليوم الإثنين 1441/11/15هـ عن طريق الرابط: https://bit.ly/2Z3GUPb

#دورات_عن_بعد

تفاصيل أكثر:

https://www.wadhefa.com/job_a…

