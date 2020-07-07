شكرا لمتابعة خبر عن سمو وزير الخارجية يتلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية البريطاني والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من معالي وزير الخارجية البريطاني السيد دومينيك راب.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في العديد من المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع في المنطقة، ومجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.