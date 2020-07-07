السعودية | رسميًا.. تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم إلكترونيًا

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن رسميًا.. تمكين مستفيدي الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم إلكترونيًا والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 10:18 مساءً, 7 يوليو 2020 م المناطق_الرياض أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تمكين المستفيدين والمستفيدات من خدمات الضمان الاجتماعي من تحديث بياناتهم عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني، ودون الحاجة إلى لخدمات الآخرين ممن يتقاضون المال مقابل تحديث البيانات.

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