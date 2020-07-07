السعودية | إنتاج السعودية من الذهب يقفز 143% منذ رؤية 2030

شكرا لقرائتكم إنتاج السعودية من الذهب يقفز 143% منذ رؤية 2030 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - رفعت السعودية إنتاجها من الذهب 143%، منذ إعلان رؤية المملكة 2030، في عام 2016، بما يعادل 7.3 ألف كيلوغرام، ليبلغ 12.35 ألف كيلو غرام في عام 2019، مقارنة بنحو 5.09 ألف كيلو غرام في عام 2015، قبل إطلاق "الرؤية".

يأتي ذلك في ظل تركيز "الرؤية" على تنمية قطاع التعدين وزيادة مساهمته في الاقتصاد، الذي عده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، "نفطا آخر غير مستغل".

وحسب بيانات وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، فإن إنتاج السعودية من الذهب ارتفع 5% العام الماضي، بما يعادل نحو 588 كيلوغراما، حيث كان الإنتاج 11.77 ألف كيلوغرام في عام 2018، نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".

وزاد إنتاج السعودية من الذهب 176%، بما يعادل 7.88 ألف كيلوغرام خلال 10 أعوام، حيث كان الإنتاج يقدر بنحو 4.86 ألف كيلوغرام في عام 2009.

وتظهر البيانات حدوث طفرة في إنتاج السعودية من المعادن، بالتزامن مع استهداف "رؤية 2030" تنمية القطاع بشكل كبير.

وارتفع إنتاج السعودية من الفضة العام الماضي، 5%، بما يعادل 266 كيلوغراما، ليبلغ 5.59 ألف كيلو غرام في 2019، مقابل 5.32 ألف كيلوغرام في عام 2018.

ومنذ رؤية المملكة 2030، ارتفع إنتاج السعودية من الفضة، 24%، بما يعادل 1.09 ألف كيلوغرام، حيث كان الإنتاج 4.5 ألف كيلوغرام في عام 2015.

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وزاد إنتاج السعودية من النحاس العام الماضي، 5%، بما يعادل 3.02 ألف طن، ليبلغ 63.3 ألف طن في 2019، مقابل 60.34 ألف طن في عام 2018.

ومنذ "الرؤية"، ارتفع إنتاج السعودية من النحاس، 37%، بما يعادل 17.1 ألف طن، حيث كان الإنتاج 46.25 ألف طن في عام 2015.

كما زاد إنتاج السعودية من الزنك العام الماضي، 5%، بما يعادل 900 طن، ليبلغ 18.9 ألف طن في 2019، مقابل 18 ألف طن في عام 2018.

وقال الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، في لقاء تلفزيوني سابق، إن قيمة المعادن في المملكة 1.3 تريليون دولار "4.9 تريليون ريال"، منها 240 مليار دولار "900 مليار ريال" هي قيمة الذهب فقط.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، أنه من الصعب على المستثمر الأجنبي أو المحلي أن يخاطر في قطاع جديد مثل قطاع التعدين، مضيفا "بالتالي، وجدنا أن القيادة لا بد أن تأتي من صندوق الاستثمارات العامة". وقال إن "جزءا من (الكاش) المتوافر من طرح حصة من أرامكو سيوفر فرصة للاستثمار في هذا القطاع الجديد الذي لم يستغل منه إلى اليوم إلا 3% فقط".

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أكد في مقابلة مع قناة "العربية" أن قطاع المعادن في السعودية "نفط آخر غير مستغل".

وعبر خلال المقابلة عن عدم ارتياحه لأداء هذا القطاع، رغم الثروات الهائلة التي تكتنزها المملكة من مدخرات المعادن والاحتياطيات الضخمة من ثروة اليورانيوم، الذي يمثل 6% من إجمالي احتياطيات العالم.

وأضاف: "هذه الثروة نفط آخر غير مستغل، إضافة إلى ثروات الذهب والفضة والنحاس، وغيرها من المعادن، التي لم يستغل منها إلا 3 أو 5%، واستغلال بشكل غير صحيح في وقت كان من المفترض والمخطط له أن يمثل قطاع المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية إلى جانب النفط والغاز والبتروكيماويات، لتسهم في تحقيق مزيد من الرخاء، لتتماشى أهدافها بشكل كبير مع الاستراتيجية التنموية للمملكة، المتمثلة في تنويع مصادر الدخل، وتوفير فرص العمل، والتنمية الشاملة".