نبهت إلى ضرورة كتابته بطريقة صحيحة..
أكدت النيابة العامة أنَّ عقوبة تحرير شيك بدون رصيد أو رصيد أقل من المبلغ المكتوب، قد تصل إلى الحبس 3 سنوات وبغرامة مالية تصل إلى 50 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وقال الحساب الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نعطف الحماية الجنائية التي أسبغها المنظم على الشيك في التداول باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات، فتقوم جريمة إصدار شيك بدون رصيد تجاه كل من أقدم بسوء نية على سحب شيك لا يكون له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، وتعد جريمة كبيرة موجبة للتوقيف».
وطالبت النيابة العامة من معرفة التفاصيل الكاملة لتعاملات الأوراق التجارية وخاصة الشيكات، مشيرة إلى ضرورة وجود رصيد كافٍ يغطي المبلغ المكتوب، وكتابة الشيك وتوقيعه بطريقة لا تمنع صرفه، لتفادي العقوبات المذكورة سلفًا.
اقرأ أيضًا:
القبض على ناشر التغريدات المسيئة بحق المرأة في مكة المكرمة
النيابة العامة تأمر بالقبض على مواطن أساء للمرأة العاملة بألفاظ نابية
كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة تعيد التذكير بعقوبة إصدار شيك بدون رصيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.