بالفيديو.. 8 أعراض صحية تقودك لعيادات «تطمن»

لبدء الرعاية الصحية قبل زيادة المضاعفات..
قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي: إن الوصول السريع لعيادات «تطمن» عند الشعور بأعراض كورونا سيكون فرصة للبدء في الرعاية الصحية اللازمة مما يقلل المضاعفات وحدة الحالة المرضية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض آخر مستجدات كورونا اليوم الثلاثاء إذا وجد عرضًا من الأعراض الآتية (ارتفاع درجة الحرارة، السعال، ضيق التنفس، وألم في الصدر، فقدان حاسة الشم، التذوق والإسهال، اختناق في الحلق ) يمكن للشخص الذهاب إلى عيادات «تطمن» لكي يتم الاطمئنان عليه.
وإلى ذلك كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 217108فيما بلغت حالات التعافي اليوم 5205، ما يرفع الإجمالي إلى 154839 ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 2017 حالة، بعد تسجيل 49 حالة.
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