الصحة تكشف نسبة مستخدمي التنفسي الصناعي في العناية المركزة

موضحًا أن مدة التعافي تصل إلى 14 يومًا
كشف المشرف العام للإدارة العامة للطوارئ والكوارث بوزارة الصحة، الدكتور جلال العويس عن أعداد مستخدمي أجهزة التنفس الصناعي ضمن مرضى العناية المركزة، وذلك بعد إصابتهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد -19.
وقال العويس في المؤتمر الصحفي اليوم الثلاثاء: إن 65% إلى 75% من مصابي فيروس كورونا الموجودين في العناية المركزة على أجهزة التنفس الصناعي، وعلق قائلاً: «لا يرغب أحد منا في رؤية أحد أقربائه على أسرّة العناية المركزة»، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأضاف أنَّ نسب إشغال العناية المركزة اليوم في اتجاه منخفض مقارنة ببداية الشهر، ومدة التعافي عادة بين 10-14 يومًا للمرضى المنومين في العناية المركزة.
كشفت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3391 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 217108.
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