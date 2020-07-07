السعودية اليوم / أكثر من 95 ألف مستفيد من خدمات مستشفى محافظة رفحاء المركزي في النصف الأول لعام2020م



رفحاء 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

استفاد أكثر من 95.227 مراجعاً من خدمات مستشفى محافظة رفحاء المركزي بمنطقة الحدود الشمالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2020م ، حيث بلغ عدد مراجعي الطوارئ 73.431 مراجعاً، والعيادات الخارجية 21.796 مراجعاً.

وأوضح مدير قطاع محافظة رفحاء الصحي والمشرف العام على المستشفى المركزي محمد بن مهيدي النجدي أن عدد العمليات التي أُجريت خلال هذه المدة بلغت 366 عملية جراحية عامة، وعُمل 48.662 فحصاً مخبرياً، بينما أجرى قسم الأشعة 18.661 صورة أشعة، وبلغ إجمالي المرضى المنومين 2.209، وإجمالي عمليات الولادة 472، منها 316 قيصرية، فيما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 4.752 جلسة، وتمت زيارة 93 مريضاً في الطب المنزلي.

يذكر أن قطاع رفحاء الصحي يضم المستشفى المركزي، ومستشفى الولادة والأطفال، ومركز طب الأسنان التخصصي، ومركز السكر والغدد الصماء التخصصي، ومركز الكلى، إضافة لـ 11 مركزاً للرعاية الصحية الأولية في المحافظة والمراكز والقرى التابعة لها، ونقطتين صحيتين في قرية زبالا وابن سوقي ، ومركزاً صحياً مناوباً، ويقدم القطاع خدماته الطبية المتكاملة في الكثير من التخصصات الطبية للأهالي.

// انتهى //

19:48ت م

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