السعودية اليوم / الكشافة السعودية تشارك في اجتماع مفوضي ومسؤولي البرامج وتنمية المراحل



الرياض 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

شاركت جمعية الكشافة العربية

وأفاد مفوض تنمية المراحل بالجمعية القائد عبدالله الخضير ، أن الاجتماع تضمن التعرف على مبادرة " لننمو معا " والمكونات التربوية فيها والتي أطلقها الإقليم مؤخراً، حيث تم التعرف على مكونات المبادرة ومن أهمها الإعلام والشراكات، وتشجيع الجمعيات الكشفية العربية على تفعيل دور المجموعات، والجلسات الحوارية ومسابقة التحدي الكبير، بالإضافة إلى دعم الجمعيات لتنظيم مبادرات تستهدف تنمية العضوية.

كما تضمن الاجتماع بحث الأولويات وبناء خطط عمل مشتركة، ومناقشة مخرجات ورشة المناهج العربية الافتراضية التي عقدت أواخر شهر شوال الماضي ، وتحليل الاحتياجات الخاصة بالجمعيات الكشفية العربية في مجال البرامج، بالإضافة الى التعريف بمنصة الخدمات والاستشارات في مجالات البرامج ، حيث اتخذ المجتمعون بشأنها التوصيات اللازمة.

وأكد الخضير أهمية ذلك الاجتماع في تنسيق الجهود والوقوف على الاحتياجات في مجال برنامج الشباب الكشفي وتعزيز مشاركة الشباب ، ودعم الجمعيات الكشفية العربية في مجالات المراحل والشباب والبرامج.

// انتهى //

18:42ت م

0202



الرياض 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واسشاركت جمعية الكشافة العربية السعودية أمس، الاجتماع الافتراضي الأول لمفوضي ومسؤولي البرامج وتنمية المراحل في الجمعيات الكشفية العربية ، الذي نظمته المنظمة الكشفية العربية الإقليم الكشفي العربين، بحضور الأمين العام للمنظمة عمرو حمدي ، ومدير تطوير الشباب بالإقليم الكشفي العربي القائد نسيم ضناوي.وأفاد مفوض تنمية المراحل بالجمعية القائد عبدالله الخضير ، أن الاجتماع تضمن التعرف على مبادرة " لننمو معا " والمكونات التربوية فيها والتي أطلقها الإقليم مؤخراً، حيث تم التعرف على مكونات المبادرة ومن أهمها الإعلام والشراكات، وتشجيع الجمعيات الكشفية العربية على تفعيل دور المجموعات، والجلسات الحوارية ومسابقة التحدي الكبير، بالإضافة إلى دعم الجمعيات لتنظيم مبادرات تستهدف تنمية العضوية.كما تضمن الاجتماع بحث الأولويات وبناء خطط عمل مشتركة، ومناقشة مخرجات ورشة المناهج العربية الافتراضية التي عقدت أواخر شهر شوال الماضي ، وتحليل الاحتياجات الخاصة بالجمعيات الكشفية العربية في مجال البرامج، بالإضافة الى التعريف بمنصة الخدمات والاستشارات في مجالات البرامج ، حيث اتخذ المجتمعون بشأنها التوصيات اللازمة.وأكد الخضير أهمية ذلك الاجتماع في تنسيق الجهود والوقوف على الاحتياجات في مجال برنامج الشباب الكشفي وتعزيز مشاركة الشباب ، ودعم الجمعيات الكشفية العربية في مجالات المراحل والشباب والبرامج.// انتهى //18:42ت م0202

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكشافة السعودية تشارك في اجتماع مفوضي ومسؤولي البرامج وتنمية المراحل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.