شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن الموت يفجع الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده.. والحزن يعم السعودية .. والامير سطام ينشر بيان النعي (شاهد) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٢:٣١ مساءً (أخبار الخليج 365 / متابعة خاصة )

فجع اليوم الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، بوفاة الإبن التاسع للملك الراحل سعود بن عبدالعزيز.

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وقالت مصادر إعلامية إن الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز، توفي صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ95 عاما.

ونعت مجموعة من الأمراء، الأمير الراحل، ومن بينهم الأمير سطام بن خالد آل سعود، الذي نعى الفقيد، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بالقول "انتقل إلى رحمة الله تعالى عمي الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز".

وختم "تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته وجميع موتى المسلمين".

وكتب فيصل بن تركي بدوره قائلاً : "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر وارحم خالي ووالدي عبدك خالد بن سعود ابن عبدالعزيز وأسكنه فسيح جناتك اللهم ثبته عند السؤال واجمعنا به بالفردوس الأعلى وجميع موتى المسلمين".



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