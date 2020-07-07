شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن طعنة إماراتية جديدة في ظهر السعودية.. شاهد تفاصيلها وطريقتها! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين عبدالعظيم - الثلاثاء ، ٠٧ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٤:٤٩ مساءً (أخبار الخليج 365)

أثار تقرير إماراتي يتهم السعودية بالضلوع في هجوم منظم على إيران، موجة غضب واسعة بين السعوديين واصفين ناشر التقرير بأنه "عميل وأجير" للكيان الصهيوني، فيما تساءل آخرون لماذا تستهدف الإمارات بلاد الحرمين مؤخرًا؟ونشر موقع إلكتروني إماراتي، أمس الأحد، تقريرًا يكشف تورط السعودية في الهجوم على إيران، ووسط اتهامات لقيادات الإمارات بلعب "دور خفي" في توتر المنطقة وتفاقم الأزمات بين السعودية وإيران، وتحفيز الأخيرة على

موقع "إرم" الإماراتي، نشر تقريرا بعنوان "تقرير: السعودية شاركت في هجوم إلكتروني على إيران"، أكد فيه الاتهامات الإيرانية غير الرسمية، بأن الرياض وواشنطن والاحتلال الإسرائيلي يقفون خلف التفجيرات التي وقعت في مفاعلات نووية بإيران مؤخرًا.وزاد من غضب السعوديين أن تقرير "إرم" جاء نقلًا على لسان موقع "ديبكا" الإسرائيلي، الذي قال إن "السعودية قد تكون شاركت في عملية عسكرية إلكترونية تستهدف المواقع الحساسة في إيران".

للخبر بقية في الأسفل.. ومن أخبارنا أيضاً:

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وتابع التقرير: "تعتقد المصادر أنه من طبيعة المواقع المستهدفة في إيران، فإن هناك عملية مشتركة سعودية-أمريكية-إسرائيلية تجري حاليًا ضد إيران، بعد فشل العقوبات الأمريكية وتفشي وباء كورونا في إرغام طهران على وقف حملتها المحمومة لإنتاج سلاح نووي".

وأعرب مغردون سعوديون عن سخطهم الشديد مما جاء في التقرير ، مؤكدين أن تبني الموقع الإماراتي لهذه الرواية الإسرائيلية، الهدف منه توريط بلدهم، وربط اسمها في تفجيرات داخل إيران، ودفع الجانب الإيراني للرد بمزيد من الهجوم على المنشآت السعودية.

وقال مغردون إن هذه ليست المرة الأولى التي يطرح فيها "إرم" مواضيع تستفز السعوديين، وتطعن في التحالف بين الرياض وأبو ظبي، وألمح مغردون سعوديون إلى دور "خفي" تؤديه الإمارات عبر أذرعها الإعلامية يستهدف المملكة، رغم الحلف المعلن بين البلدين.وعلق أحد المغردين السعوديين بقوله: "لماذا الإمارات تحاول استهداف بلاد الحرمين.. اللهم احفظ السعودية من كل شر وأبعد عنها شر أولاد زايد".

وقال آخر: "اعتقد طعن الإمارات للسعودية لم يعد خافي على المجنون كيف بالعاقل. على العموم نسأل الله أن يرد كيد الخائن في نحره".وانتقدت مغردة سعودية توجه الإمارات ونشرها لتقارير معادية بهدف دفع إيران لشن هجوم جديد على المملكة، وقالت: "يعني يا إيران يالله شوفوا شغلكم مع السعوديه واهبدوها كم صاروخ".

وقال مغرد سعودي آخر: "الغرض من نشر هذا الخبر أن يقوم الإيرانيين بهجوم سبراني على بعض المواقع الحساسه داخل المملكة".

وانتقد مغرد ما جاء في التقرير بقوله: "إمارة أبوظبي الخبيثة تضع المملكة العربية السعودية في حروب وعدوات مع جميع الدول العربية والإسلامية.. هذه الإمارة مخادعة ويجب كشف حقيقة المؤامرة الإماراتية ضد المملكة والخليج".





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