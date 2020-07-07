شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: لا علاقة بين علاج "ريميدسيفير" وارتفاع الوفيات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، عدم وجود علاقة علاقة بين استخدام علاج "ريميدسيفير" وارتفاع عدد حالات الوفيات، مشيراً إلى أن تحسن بعض الحالات لا يتم ربطها باستخدام علاج معين.
وقال العبدالعالي في المؤتمر الصحفي، الذي أقيم اليوم الثلاثاء، إنه لا يوجد أي علاقة بين استخدام علاج "ريميدسيفير" وارتفاع عدد حالات الوفيات، مؤكداً أنه لا يمكن ربط أي علاج بذلك.
وأشار إلى أن علاج "ريميدسيفير" يُعتبر أحد العلاجات التي تم اعتمادها ضمن البروتوكولات العلاجية في المملكة، موضحاً أنه لا يمكن ربط تحسن الحالات أو تدهور بعضها باستخدام أحد العلاجات المستخدمة ضمن البروتوكولات العلاجية.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 في المملكة؛ لتصل إجمالي الإصابات 217.108 حالة إصابة.
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