شكرا لمتابعة خبر عن الفوزان يُعلن شفاء جميع أفراد عائلته من فيروس كورونا بعد وفاة زوجته والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن عضو مجلس الشوى، الدكتور عبدالله الفوزان، عن شفاء جميع أفراد عائلته من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".
وقال في تغريدة له عبر "تويتر" : " بفضل من الله وكرم منه سبحانه تماثل للشفاء بقية أفراد أسرتي من فيروس كورونا فله الحمد والمنة، شفى الله كل مصاب ولا أراكم الله مكروها، وهذه بشرى بحول الله وقوته لكل مصاب بأن فرج الله قريب".
يذكر أن الدكتور الفوزان، كان قد أوضح في وقت سابق أن زوجته وعددًا من أفراد عائلته قد أُصيبوا بالفيروس، فيما توفيت زوجته إثر الإصابة به.
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