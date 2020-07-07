بالفيديو.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالمدينة تتجاوز 100 ألف متر مربع

أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من التعديات على الأراضي الحكومية، تجاوزت مساحاتها الإجمالية 100 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في مواقع عدة وبمساحات مختلفة.

وبيّنت أمانة المدينة المنورة أنه جرى رصد تعديات في نطاق بلدية العاقول تقدر مساحتها بـ 60 ألف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية الصويدرة تُقدَّر مساحتها بـ 40 ألف متر مربع، كذلك تعديات في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر بـ 3100 متر مربع، وقد تمت إزالة جميع هذه التعديات.

وأكدت الأمانة أنها ستواصل ملاحقة المتعدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحّد «٩٤٠» أو عبر تطبيق «بلدي» المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

بالصور.. بعد توقف 10 سنوات.. «أمانة المدينة» تستكمل تنفيذ طريق السلام

اعتماد 4 عقود لتطوير خدمات النظافة العامة في المدينة المنورة