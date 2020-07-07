خلال الأسبوع الماضي..
أزالت أمانة منطقة المدينة المنورة، ممثلة بالبلديات الفرعية والضواحي، خلال الأسبوع الماضي، عددًا من التعديات على الأراضي الحكومية، تجاوزت مساحاتها الإجمالية 100 ألف متر مربع، تمثلت في إقامة مبانٍ وأحواش وسواتر ترابية في مواقع عدة وبمساحات مختلفة.
وبيّنت أمانة المدينة المنورة أنه جرى رصد تعديات في نطاق بلدية العاقول تقدر مساحتها بـ 60 ألف متر مربع، فيما تم رصد تعديات أخرى في نطاق بلدية الصويدرة تُقدَّر مساحتها بـ 40 ألف متر مربع، كذلك تعديات في نطاق بلدية أبيار الماشي تقدر بـ 3100 متر مربع، وقد تمت إزالة جميع هذه التعديات.
وأكدت الأمانة أنها ستواصل ملاحقة المتعدين على الأراضي الحكومية ولن تتوانى في تطبيق الأنظمة واللوائح عليهم، وأهابت الأمانة بالمواطنين والمقيمين الإبلاغ عن أي تعدٍّ يتم رصده في أي موقع، وذلك عبر مركز العمليات الموحّد «٩٤٠» أو عبر تطبيق «بلدي» المتوفر بمتاجر الأجهزة الذكية.
اقرأ أيضًا:
بالصور.. بعد توقف 10 سنوات.. «أمانة المدينة» تستكمل تنفيذ طريق السلام
اعتماد 4 عقود لتطوير خدمات النظافة العامة في المدينة المنورة
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إزالة تعديات على أراضٍ حكومية بالمدينة تتجاوز 100 ألف متر مربع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عاجل الإلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.