، لجنة المياه في "الشورى" تناقش عن بعد التقرير السنوي لوزارة البيئة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحثت الموضوعات المتعلقة بالموارد المائية بغرض تحقيق الأمن المائي

ناقشت لجنة المياه والزراعة والبيئة في مجلس الشورى التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1440/ 1441هـ، في اجتماعٍ عقدته "عن بعد" برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور سعود بن ليلي الرويلي، وحضور أعضاء اللجنة، ومشاركة وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الرحمن الزغيبي، ووكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور عبدالعزيز الشيباني، ووكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي عسيري، إلى جانب عدد من المسؤولين في الوزارة.

واستعرضت اللجنة أبرز ما ورد في مضامين التقرير السنوي لأداء الوزارة، حيث بحثت اللجنة مع مسؤولي الوزارة أهم الموضوعات الواردة في التقرير، والمتعلقة بالموارد المائية، لتحقيق الأمن المائي، وما يتعلق بشأن الزراعة في المملكة، والتسويق الزراعي، والاستثمارات الخارجية، لتحقيق الأمن الغذائي المستدام في المملكة، وتقديم خدمات ومنتوجات مستدامة ذات جودة عالية، والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية وتنميتها المستدامة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة الموضوعات البيئية في المملكة، واستعراض ما تم التوصل إليه بشأن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وكذلك المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني للأرصاد.

وتأتي دراسة اللجنة للتقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة تجسيدًا لاختصاصاتها في دراسة ومناقشة كل ما يتصل بالشأن الزراعي والبيئي والمائي بالمملكة، كما يعد ذلك جزءًا من دور المجلس الرقابي الذي يهدف إلى رفع مستوى أداء الوزارات والأجهزة الحكومية وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.مجلس الشورى