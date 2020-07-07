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أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 200 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11931.
وأضافت الصحة الإيرانية أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 245688، بعد تسجيل 2637 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.
ووفق "روسيا اليوم" حسب بيانات الوزارة، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 207000، فيما يبقى 3270 مصاباً في حالة صحية حرجة.
وأشارت الوزارة إلى أن 19 إقليماً إيرانياً من أصل 31 في وضع صحي خطر بالنسبة لتفشي كورونا.
وأوضحت أن 9 أقاليم في وضع صحي أحمر، وهي: خوزستان، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاه، وهرمزغان، وبوشهر، وخراسان، وإيلام، بينما تعتبر 10 أقاليم وهي: طهران، وغلستان، والبرز، وكرمان، ويزد، وهمدان، وسيستان، وبلوشيستان، وأصفهان، ومازندران، وأردبيل، في حالة تأهب؛ جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.وزارة الصحة الإيرانية فيروس كورونا الجديد
07 يوليو 2020 - 16 ذو القعدة 1441 03:36 PM
ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11931.. حصيلة الإصابات 245688في أعلى معدل يومي.. إيران تسجل 200 حالة وفاة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 200 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، في أعلى معدل يومي منذ تفشي الوباء، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11931.
وأضافت الصحة الإيرانية أن حصيلة الإصابات وصلت إلى 245688، بعد تسجيل 2637 حالة جديدة خلال اليوم الماضي.
ووفق "روسيا اليوم" حسب بيانات الوزارة، فإن عدد المتعافين ارتفع إلى 207000، فيما يبقى 3270 مصاباً في حالة صحية حرجة.
وأشارت الوزارة إلى أن 19 إقليماً إيرانياً من أصل 31 في وضع صحي خطر بالنسبة لتفشي كورونا.
وأوضحت أن 9 أقاليم في وضع صحي أحمر، وهي: خوزستان، وأذربيجان الشرقية، وأذربيجان الغربية، وكردستان، وكرمانشاه، وهرمزغان، وبوشهر، وخراسان، وإيلام، بينما تعتبر 10 أقاليم وهي: طهران، وغلستان، والبرز، وكرمان، ويزد، وهمدان، وسيستان، وبلوشيستان، وأصفهان، ومازندران، وأردبيل، في حالة تأهب؛ جراء ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس.
، في أعلى معدل يومي.. إيران تسجل 200 حالة وفاة جديدة بكورونا ،
المصدر : الخليج 365
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