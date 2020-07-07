الموت يفجع الملك سلمان في الأمير والشعب السعودي يقدم التعازي

فنون - كتب امير التهامي في الثلاثاء 7 يوليو 2020 02:19 مساءً - ‏5 ساعات مضت أخبار السعودية 900 زيارة

أعلنت وسائل إعلام وصفحات سعودية، عن وفاة الأمير خالد بن سعود بن عبدالعزيز عن عمر يناهز ٩٥ عاما.

ونشر حساب تاريخ آل سعود على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” : إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير #خالد_بن_سعود_بن_عبدالعزيز، خالص العزاء والمواساة إلى سيدي #الملك_سلمان ولسمو #ولي_العهد الأمين ولذرية #الملك_سعود، رحم الله الأمير #خالد_بن_سعود وغفر له وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان.

كما نشرحساب الملك سعود على “تويتر”، قائلا: ننعي أخينا الأمير خالد بن سعود ، الذي توفي الان ، اللهم إغفر له وأرحمه ، وثبته عند السؤال ، وإنا لله وإنا اليه راجعون .