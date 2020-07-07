«مدني جازان» يحذّر من التقلبات الجوية ويطالب بالابتعاد عن مجاري السيول

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، اليوم الثلاثاء، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر؛ بسبب هطول أمطار من متوسطة لغزيرة قد تؤدي لجريان السيول.

وذكر المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان، العقيد محمد بن يحيى الغامدي، أنه ورد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها، من متوسطة الى غزيرة، تستمر حتى مساء اليوم الثلاثاء، وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية مع أتربة مثارة وتساقط للبرد وجريان السيول وشبه انعدام في مدى الرؤية.

وأهاب العقيد الغامدي، بالجميع، التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار، وذلك تفاديًا للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار.

وكذلك عدم المخاطرة بقطع مياه السيول، مشددًا على أهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

ودعا العقيد الغامدي إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa

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وأكد الغامدي بأن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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