«الصحة» تحدد بداية ونهاية فترة العزل أو الحجر المنزلي لـ«كوفيد-19»

الأول لمن لديه أعراض كورونا والثاني المخالط لمصاب
حددت وزارة الصحة بداية فترة العزل والحجر المنزلي ونهايتها للمصابين بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».
وأوضحت الوزارة عبر إنفوجراف نشرته بمنصتها التوعوية «عش بصحة» في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن العزل المنزلي يكون لمن لديه أعراض الفيروس بغض النظر عن الفحص المخبري، بينما الحجر المنزلي يكون للمخالط لحالة مؤكدة، وليست لديه أعراض بغض النظر عن الفحص المخبري.
وأجابت الوزارة عن استفسار حول أبٍّ أصيب بفيروس كورونا، وبعد سبعة أيام أصيب الابن، وظهرت عليه أعراض، فكم يومًا يعزلان نفسيهما؟، وماذا عن بقية أفراد الأسرة؟، وكم يومًا يحجرون أنفسهم؟؛ حيث يعزل الأب نفسه من بداية الأعراض لمدة عشرة أيام، فيما يحجر بقية أفراد الأسرة أنفسهم لمدة أربعة عشريومًا.
أما الابن فيجب عليه البقاء في المنزل لمدة عشرة أيام من ظهور الأعراض، بغض النظر عن فترة العزل الأصلية وهي أربعة عشر يومًا.
وأكدت وزارة الصحة أن إنهاء العزل لمن ظهرت عليه أعراض كورونا يكون بشرط زوال تلك الأعراض لمدة ثلاثة أيام.
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