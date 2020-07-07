بعد اختفاء المخالفات المرورية وإشاعات عن إلغائها.. منصة أبشر: خلل في النظام

أوضحت منصة «أبشر» أن هناك خللًا في نظام الاستعلام عن المخالفات المرورية، وهو ما أدى لظهور نتائج خاطئة لدى بعض المستخدمين؛ حيث اختفت مخالفاتهم المرورية.

وقالت منصة «أبشر» عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، ردًّا على أحد المستفيدين، «يوجد خلل فني في خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية، نعتذر لإزعاجكم وجارٍ العمل على حل المشكلة».

وكان مستخدمون عدة راجعوا خدمة المخالفات المرورية ليلة أمس؛ حيث لاحظوا اختفاء مخالفاتهم المرورية ما قاد البعض للظن أنه تم إلغاؤها، رغم أنها بقيت مسجَّلة لدى أنظمة البنوك عند الدخول لسدادها.

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وبعد استفسارات من المستخدمين أوضحت المنصة أن الأمر لا يعدو كونه خللًا فنيًّا، يجري العمل على إصلاحه.

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