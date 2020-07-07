الحصيني يحدد موعد ذهاب «لواهيب الحر» وظهور خصائص الخريف

انكسار الحرارة مع دخول «سهيل»
حدّد الفلكي الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، موعد ذهاب «لواهيب الحر»، مشيرًا إلى أن ذلك سيكون مع دخول «سهيل» في آواخر أغسطس القادم.
وقال الحصيني –عبر تويتر- إن دخول «سهيل» في 5 محرم 1442هـ «24 أغسطس 2020» سيطيب الليل ويذهب اللواهيب نهارًا.
وتابع الحصيني قائلًا إن الخريف يبدأ فعليًّا مع ظهور الخصائص المناخية الخاصة به في 18 محرم 1442هـ «6 سبتمبر 2020»، والذي هو موعد دخول «الجبهة» أول أنواء الخريف، وفيه يبرد الليل ويميل النهار للاعتدال.
وأضاف «أما دخول الوسم فسيكون في 16 أكتوبر 2020، والمربعانية في 7 ديسمبر 2020م».
وحول طقس اليوم الثلاثاء، قال الحصيني إنه متوقع هطول أمطار متفاوتة من خفيفة لشبه غزيرة، وحبات برد، على أجزاء من مرتفعات جازان وعسير والباحة، وأجزاء من سلطنة عمان واليمن.
كما يتوقّع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، قد تثير الأتربة على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم.
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