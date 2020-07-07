بعد عام من التأجيل.. لجنة «برول» تبت اليوم في قضية حميدان التركي

تصدر لجنة الإفراج المشروط «البرول» في الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، قرارها في قضية طالب الدكتوراه المبتعث حميدان التركي المسجون هناك.

وقال تركي حميدان التركي، ابن المسجون في الولايات المتحدة حميدان التركي: عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، بعد عام من التأجيل يقف اليوم والدي حميدان التركي أمام لجنة الإفراج المشروط «البرول» والتي تعتبر فرصة الوالد القانونية الأقوى للإفراج بعد اكتمال المدة الأدنى من محكوميته (والمحددة من ثماني سنوات إلى مدى الحياة).

يذكر أنَّ حميدان التركي وهو طالب دكتوراه سعودي مبتعث واعتُقل مع زوجته للمرة الأولى في شهر نوفمبر من العام 2004، بتهمة مخالفة أنظمة الإقامة والهجرة، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد فترة قصيرة، ثم اعتُقل مجددًا في عام 2005، بزعم اختطاف خادمته الإندونيسية، وإجبارها على العمل لديه دون دفع أجرها، وحجز وثائقها، وزعمت السلطات الأمريكية أنّه رفض تجديد إقامتها، وإجبارها على السكن في قبو غير صالح للسكن.

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وسبق لحميدان التركي، أنَّ أرسل رسالة صوتية إلى ابنته ميّ، قال فيها: «أحببت أنكم تسمعوا هذا الكلام مني... اعلموا أنَّ الله لقوي عزيز.. له كمال القوة وكمال العزة، والله سبحانه وتعالى آخذ بناصية كل دابة، يعني آخذ بناصية الخلق، فلا يتحرك متحرك ولا يسكن ساكن إلا بإذنه، فما شاء الله يكون وما لم يشأ لن يكن.. اعرفوا أن أمري مع الله سبحانه».

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