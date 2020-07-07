السعودية اليوم / "صناعة القرار" دورة تدريبية عن بُعد بتنمية نجران



نجران 16 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 07 يوليو 2020 م واس

تنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنجران ممثلةً بمركز النشاط النسائي غداً، دورة تدريبية عن بُعد عبر برنامج زووم، بعنوان "صناعة القرار".

وتتناول الدورة المخصصة للنساء مفهوم القرار، الفرق بين صناعته واتخاذه، وأنواعه، ومراحل صناعته ، وأنماط صانعيه، وتوقيت اتخاذه، والمشكلات وأسبابها وخطوات حلها.

ودعت تنمية نجران الراغبات الالتحاق بالدورة إلى الدخول عبر الرابط المخصص على موقعها الإلكتروني .

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10:16ت م

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