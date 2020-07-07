رسالة بلا تحية .. الفاسد البغيض

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بقلم مواطن شريف ✍????

رسالة بلا تحية.. إلى

*الفاسد البغيض*

مكافحة الفساد لم تعد شعارًا نتغنى به فقط.. أو صلاحيات محدودة لا يمكن أن تصل إليك أيها *الفاسد المتخفي*، بل أصبحت برنامجًا ومنهج عمل طال وسيطول كل الفاسدين كبيرهم قبل صغيرهم .. وبصلاحيات كاملة.. وتأكد أن يد العدالة ستطالك مهما كان مركزك ومنصبك.. حتى وإن كنت وزيرًا أو ضابط شرطة أو قاضيًا أو طبيبًا أو رجل أعمال أو أيًا تكون .. بل حتى لو كنت موظفًا في النيابة العامة.. أو في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد ذاتها.

ما أعلنته هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عن مباشرة 105 قضايا جنائية خلال الفترة الماضية تتعلق بغسيل الأموال والرشوة والتزوير واستغلال النفوذ الوظيفي والتحايل على النظام في القطاعين الحكومي والخاص، بقدر ما كان مؤسفًا لانطوائه على خيانة الأمانة ممن أؤتمنوا عليها، إلا أنه دليلًا دامغًا على أن الحرب ضد الفساد والفاسدين مهما كانت مواقعهم لن تتوقف وكل من تورط سوف يحاسب مهما تقادمت قضيته ⛓️

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ومما يدل على أن الحرب ضد الفساد لا تحابي موقعًا أو مسؤولًا مهما كانت مرتبته أو أيًا كانت رتبته، أن القائمة شملت حتى موظفي وأعضاء قطاعات رقابية وأمنية، مثل النيابة العامة والشرطة والجمارك والصحة والتعليم وغيرها .. والحمد لله أن هذه الأعضاء المريضة تم بترها وسيتم بتر كل من تسول له نفسه استغلال نفوذه ومنصبه وأمواله .. وكل من يسيء إلى سمعة تلك القطاعات التي لا يضرها ذلك شيء بل على العكس هو مصدر قوة لها وأنها تسير في الاتجاه الصحيح ????????

أيها الفاسد البغيض .. الذي لا ينتمي لديننا ولا لوطننا ولا لتربيتنا وقيمنا وعاداتنا .. دعني أذكرك بوعد سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي نرى تنفيذه ولله الحمد كل يوم من قبل الجهات المختصة :

*لا مكان للفاسدين بيننا .. ولن ينجو أي شخص دخل في قضية فساد أيًا كان .. سواء كان وزير أو أمير أو من يكون .. أي أحد تتوفر عليه الأدلة الكافية سوف يحاسب*

فلا تعتقد أيها البغيض أنك بعيد عن نظر الدولة ويد العدالة ⚖️????????