مؤسسة النقد توضح آلية تقديم شكوى عبر بوابتها الإلكترونية

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، من أساليب وطرق جديدة للاحتيال على الحسابات المالية تم رصدها مؤخرًا، وذلك عن طريق إرسال رسائل احتيالية بزعم أنها صادرة عن المؤسسة.

ودعت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، كل عملائها من المواطنين والمقيمين بالمملكة لضرورة توخي الحذر فيما يتعلق بالتعاملات المالية الإلكترونية، محذرة من الوعود الوهمية وشركات الفوركس غير المرخصة والتي تستخدم قصصًا وشخصيات عامة مختلفة في إعلاناتها للاحتيال على المستخدمين.

حماية العملاء

وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إلى أنه من مهامها الرقابة على القطاعات المالية المرخصة من المؤسسة والمصرح لها العمل في المملكة لحماية مصالح العميل والتأكد من أن تعامل القطاعات المالية مع العميل يتم بطريقة مهنية عادلة، كما أوضحت طريقة التقدم بالشكاوي عبر بوابتها.

كما مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنه منذ عام 2005م وهي مسئولة عن مراقبة قطاع التأمين بموجب نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وفي عام 2012م أصبحت أيضًا مسؤولة عن مراقبة شركات التمويل والإشراف عليها مما وسع دورها في مجال تعزيز حماية العميل.

وأشارت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، إلى أنه بناءً على ذلك قامت المؤسسة بإنشاء «إدارة حماية العملاء» التي من أهم أهدافها حصول عملاء القطاعات المالية على معاملة عادلة بشفافية وصدق وأمانة في التعاملات المالية وكذلك الحصول على الخدمات والمنتجات المالية بكل يسر وسهولة وبتكلفة مناسبة وجودة عالية، عبر :

• متابعة التطورات والتوجهات التي تحدث في القطاع المالي وتحديد أولويات وسلوك المستفيدين من الخدمات المالية.

• تطوير معرفة عملاء المؤسسات المالية عن المواضيع المالية الأساسية عبر تقديم برامج التدريب والمعلومات.

• تطوير التعليمات الخاصة بحماية العميل (مثل التسعيرة والتواصل مع العملاء وجودة الخدمة المقدمة.(

• التأكد من التزام كافة القطاعات المالية بالسياسات ضمن نطاق مهام حماية العملاء.

• استقبال وبحث شكاوى عملاء مختلف القطاعات المالية.

الهدف من وثيقة حماية العملاء

وكشفت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، أنه تهدف من مشاركة وثيقة حماية العملاء، ما يلي :

• رفع درجة الوعي لدى العملاء بصدد لوائح حماية العملاء الجديدة المقررة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي.

• إشعار العملاء تجاه البيئة القانونية للمصارف.

• الكشف عن المعلومات ذات الصلة بالمصارف والبنوك المعتمدة.

• إتاحة الفرصة لعرض شكاوى المصارف عبر قنوات استقبال الشكاوى في المؤسسة.

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• إتاحة الفرصة أمام العملاء لتقييم أسس الحماية المقدمة لهم من خلال تعبئة استمارة تقييم عبر الإنترنت.

• إتاحة الفرصة أمام العملاء لتقييم هذا الموقع من خلال تعبئة استمارة تقييم عبر الإنترنت.

خطوات تقديم شكوى عبر «ساما»

وأوضحت مؤسسة «ساما»، أنه يمكن لعملاء البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل تقديم شكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي من خلال إدارة حماية العملاء، وذلك باستخدام قنوات التواصل التالية:

1- بالاتصال الهاتفي على رقم 6666-125-800 مجانًا (من 8:00 ص - حتي 04:00م)

2- عبر الموقع الإلكتروني :

لشكاوي البنوك (اضغط هنا)

لشكاوي شركات التأمين (اضغط هنا)

لشكاوي شركات التمويل (اضغط هنا)

الاستعلام عن الشكاوي (اضغط هنا)

3- قم بزيارة مركز خدمة المراجعين في المركز الرئيسي لمؤسسة النقد العربي السعودي بشارع الملك سعود بن عبدالعزيز، الرياض، من 08:00 صباحاً حتى 03:30 مساءً.

4- يمكنك مراسة المؤسسة على عنوان مؤسسة النقد العربي السعودي، إدارة حماية العملاء، شارع الملك سعود بن عبدالعزيز، صندوق بريد 2992، الرياض 11169، المملكة العربية السعودية.

وأوضحت مؤسسة النقد العربي السعودي"ساما"، أنه عند استخدام أي من قنوات تقديم الشكاوي، سوف يتلقى العميل رقم مرجع للشكوى والذي يجب استخدامه في جميع الاتصالات المستقبلية مع المؤسسة.

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