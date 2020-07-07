السعودية اليوم / الأمير فيصل بن مشعل يزور محافظة الرس ويتفقد مشروع مستشفى الولادة والأطفال ونادي الطيران السعودي



الرس 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال زيارة لمحافظة الرس مساء اليوم , مشروع مستشفى الولادة والأطفال بالمحافظة ، ومشروع نادي الطيران السعودي, وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي, والمشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي, ومحافظ الرس حسين العساف, ورئيس التجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع , ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس عضو لجنة الاستثمار بالمنطقة فايز بن ذعار الحربي, ومسؤولو القطاعات الأمنية والحكومية بالمحافظة.

واطلع سموه فور وصوله على مشروع مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الرس, مستمعاً لشرح مفصل من قبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع عن تفاصيل المشروع الذي تبلغ تكلفته 326.686.471 ريالا ، وتبلغ سعته السريرية 200 سرير ويعد أحد المشاريع الصحية الجديدة بالمنطقة، الذي يأتي تحت إشراف ومتابعة وزارة الصحة، لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين, بالإضافة إلى نسب الإنجاز والمراحل الإنشائية التي يشهدها المشروع حاليا, مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه ومتابعته الدائمة لتنفيذ جميع المشاريع التنموية الخادمة للمنطقة وأبناءها.

بعد ذلك توجه سموه للاطلاع على خطوات تنفيذ مشروع نادي الطيران السعودي, المقام على مساحة 17,600,000 مليون متر مربع , مستمعاً لشرح مفصل من قبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس فايز الحربي عن خطوات تنفيذ المشروع والمنفذ بطول 4350م وعرض 4000م, ويشتمل على عدد من الخدمات المقدمة للطيران المظلي والنزل الريفية وموقع للتدريب على الطيران وأكاديمية مخصصة للطيران, بالإضافة إلى مقر لصالة الصيانة, ومهاجع للطائرات, مشيرا إلى أن الجهود التي تقدمها إدارة النقل وبلدية المحافظة والغرفة التجارية, ستكرس لإنشاء واستكمال النادي لخدمة محبي هذه الهواية, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه ومتابعته الدائمة لخدمة هواة هذه

وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن هذا اليوم هو من الأيام السعيدة عبر زيارته لمحافظة الرس للاطلاع على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية من خلال مستشفى الولادة والأطفال ومشروع نادي الطيران السعودي, مشيراً إلى أن هذه المشاريع سيتم استكمالها في القريب العاجل لما تلقاه المنطقة من دعم وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مثمنا العمل المتكامل للعاملين في قطاع الصحة والغرفة التجارية بمحافظة الرس لتنفيذ هذه المشاريع واستكمالها.

وقال سموه : إن هذه المشاريع التنموية تعطي ثقلها لجميع أنحاء المنطقة لتعزيز الطموح وتحقيق التوازن التنموي بما يخدم غرب وجنوب المنطقة وبشكل كبير , وسيتحقق من خلالها العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة ويفتح آفاقا خدمية وتنموية كبيرة , وأملي بالله ثم بالزملاء مسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة ببذل المزيد من الجهود لاستكمال هذه المشاريع تعزيزاً للجانب التنموي والاستثماري وخدمة للمواطنين والمواطنات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك لكل عمل خادم لأبناء هذا الوطن, وأن يوفق الجميع لكل خير.

// انتهى //

02:41ت م

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الرس 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واستفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم خلال زيارة لمحافظة الرس مساء اليوم , مشروع مستشفى الولادة والأطفال بالمحافظة ، ومشروع نادي الطيران السعودي, وذلك بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز, ووكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان, وأمين مجلس المنطقة عسم الرمضي, والمشرف على الشؤون التنموية بإمارة المنطقة فهد الدبيخي, ومحافظ الرس حسين العساف, ورئيس التجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع , ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس عضو لجنة الاستثمار بالمنطقة فايز بن ذعار الحربي, ومسؤولو القطاعات الأمنية والحكومية بالمحافظة.واطلع سموه فور وصوله على مشروع مستشفى الولادة والأطفال بمحافظة الرس, مستمعاً لشرح مفصل من قبل الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالمنطقة الدكتور سلطان الشايع عن تفاصيل المشروع الذي تبلغ تكلفته 326.686.471 ريالا ، وتبلغ سعته السريرية 200 سرير ويعد أحد المشاريع الصحية الجديدة بالمنطقة، الذي يأتي تحت إشراف ومتابعة وزارة الصحة، لتوفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين, بالإضافة إلى نسب الإنجاز والمراحل الإنشائية التي يشهدها المشروع حاليا, مثمناً لسمو أمير منطقة القصيم دعمه ومتابعته الدائمة لتنفيذ جميع المشاريع التنموية الخادمة للمنطقة وأبناءها.بعد ذلك توجه سموه للاطلاع على خطوات تنفيذ مشروع نادي الطيران السعودي, المقام على مساحة 17,600,000 مليون متر مربع , مستمعاً لشرح مفصل من قبل رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمحافظة الرس فايز الحربي عن خطوات تنفيذ المشروع والمنفذ بطول 4350م وعرض 4000م, ويشتمل على عدد من الخدمات المقدمة للطيران المظلي والنزل الريفية وموقع للتدريب على الطيران وأكاديمية مخصصة للطيران, بالإضافة إلى مقر لصالة الصيانة, ومهاجع للطائرات, مشيرا إلى أن الجهود التي تقدمها إدارة النقل وبلدية المحافظة والغرفة التجارية, ستكرس لإنشاء واستكمال النادي لخدمة محبي هذه الهواية, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على دعمه وتشجيعه ومتابعته الدائمة لخدمة هواة هذه الرياضة من أبناء المنطقة.وأكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, أن هذا اليوم هو من الأيام السعيدة عبر زيارته لمحافظة الرس للاطلاع على تنفيذ عدد من المشاريع التنموية من خلال مستشفى الولادة والأطفال ومشروع نادي الطيران السعودي, مشيراً إلى أن هذه المشاريع سيتم استكمالها في القريب العاجل لما تلقاه المنطقة من دعم وعناية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ , مثمنا العمل المتكامل للعاملين في قطاع الصحة والغرفة التجارية بمحافظة الرس لتنفيذ هذه المشاريع واستكمالها.وقال سموه : إن هذه المشاريع التنموية تعطي ثقلها لجميع أنحاء المنطقة لتعزيز الطموح وتحقيق التوازن التنموي بما يخدم غرب وجنوب المنطقة وبشكل كبير , وسيتحقق من خلالها العديد من الفرص الوظيفية لأبناء المنطقة ويفتح آفاقا خدمية وتنموية كبيرة , وأملي بالله ثم بالزملاء مسؤولي القطاعات الحكومية بالمنطقة ببذل المزيد من الجهود لاستكمال هذه المشاريع تعزيزاً للجانب التنموي والاستثماري وخدمة للمواطنين والمواطنات, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك لكل عمل خادم لأبناء هذا الوطن, وأن يوفق الجميع لكل خير.// انتهى //02:41ت م0289

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