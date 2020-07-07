بالفيديو.. مواطن يقتحم متجرًا للتموينات برشاش.. وشرطة الرياض تلقي القبض عليه

المتهم أطلق عيارًا ناريًا دون وقوع إصابات
ألقت شرطة الرياض، القبض على شخص اقتحم متجرًا بالمجمعة وأطلق عيارًا ناريًا دون وقوع إصابات بعد مشادة كلامية مع البائع.
صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض العقيد شاكر التويجري، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لشخص اقتحم متجرًا للتموينات بمحافظة المجمعة وبحوزته سلاح ناري من نوع رشاش، وأطلق عيارًا ناريًا، دون وقوع إصابات، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المحافظة من تحديد هويته والقبض عليه وهو (مواطن في العقد الثالث من العمر)، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه تبين أنه أقدم على ذلك بعد مشادة كلامية بينه وبين البائع بخصوص شراء منتجٍ تبغي، وقد جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.
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