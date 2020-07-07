السعودية اليوم / بلدية رفحاء تكثف تعقيم أجهزة الصرف الآلية للبنوك



رفحاء 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

تكثف بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أعمال رش وتعقيم وتطهير أجهزة الصراف الآلية للبنوك، وكذلك الحاويات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فايروس

وأوضحت البلدية أن لديها خطة عمل يومية لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير المحمولة على الأكتاف إلى جانب أجهزة التعقيم والتنظيف الأخرى بما يعزز الصحة العامة ويحد من انتشار الأوبئة.

// انتهى //

23:17ت م

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رفحاء 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واستكثف بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية أعمال رش وتعقيم وتطهير أجهزة الصراف الآلية للبنوك، وكذلك الحاويات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار جائحة فايروس كورونا المستجد بما يضمن السلامة والصحة العامة للجميع.وأوضحت البلدية أن لديها خطة عمل يومية لتنفيذ أعمال التعقيم والتطهير المحمولة على الأكتاف إلى جانب أجهزة التعقيم والتنظيف الأخرى بما يعزز الصحة العامة ويحد من انتشار الأوبئة.// انتهى //23:17ت م0261

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