2020-07-07

بناء تودع 987 ألف ريال لـ2539 مستفيدًا كفالات في نظام البركة

متابعات الخليج 365 - الرياض

أودعت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية مبلغ 987 ألف ريال كفالات عن شهر يونيو 2020.

وأوضح عضو مجلس الشورى مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي أن المبلغ تم إيداعه في نظام البركة، وذلك لـ2539 مستفيدًا ومستفيدة بالجمعية.

وأضاف الخالدي أن نظام كفالة البركة لليتيم الواحد بالجمعية غير محدود المقدار وهو عبارة عن مشاركة أكثر من شخص في كفالة يتيم واحد بدون تخصيص يتيم، وذلك رغبة من الجمعية بفتح باب الخير للجميع كل حسب قدرته واستطاعته.

يذكر أن مصاريف الجمعية في الربع الأول من العام الحالي بلغت مبلغ 4 ملايين ريال و860 ألف ريال وتم إنفاقها ضمن الخطة الإستراتيجية للجمعية، وتضمنت المصروفات إنفاق كفالات للأيتام والأرامل بحوالي ثلاثة ملايين ريال و130 ألف، كما تضمنت إنفاق مليون و127 ألف ريال في مشروع “المسكن الآمن” والذي يتضمن دعم الإيجار ودعم سداد فواتير الكهرباء ودعم شراء الأجهزة الكهربائية.

Advertisements

كما تم إنفاق مبلغ 85 ألف ريال كمساعدات تعليمية ومبلغ 217 ألف ريال لمشروع السلة الوقائية الذي تم إطلاقه مؤخرًا بهدف مساعدة مستفيدي الجمعية على التصدي لفيروس كورونا المستجد، وأيضًا تم إنفاق 13 ألف ريال مساعدات نقدية، ومبلغ 930 ريال مساعدات صحية.

وتضمنت المصروفات التي أنفقتها الجمعية خلال الربع الأول من العام الجاري أيضًا إنفاق 178 ألف ريال مواصلات وبرامج دراسية، وبلغت إعانة الزواج 15 ألف ريال، ومصروفات الزكاة مبلغ 92 ألف ريال.

يشار إلى أن الإيرادات المتوقعة للجمعية لعام 2020م بلغت 47 مليونًا و787 ألفًا و50 ريالًا.

وكشف تقرير الجمعية عن أبرز المبادرات التي ستقوم بها في مجال رعاية وتأهيل الأيتام والتي تضمنت: مبادرة التمكين لريادة الأعمال وتهدف إلى تمكين (30) من الأبناء والبنات من الأدوات اللازمة.

المزيد

جديد الأخبار