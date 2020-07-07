، جامعة أم القرى تطلق برامج الدراسات العليا المدفوعة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل أكثر من 100 برنامج أكاديمي متخصص

تطلق جامعة أم القرى، ممثلة بوحدة أعمال الدراسات العليا (عالي)، يوم غد الثلاثاء، برامجها المدفوعة للدراسات العليا للعام الدراسي 1442هـ، وتشمل أكثر من 100 برنامج أكاديمي متخصص ما بين درجة الدبلوم والماجستير والدكتوراه.

وأوضح عميد الدراسات العليا، الدكتور سليمان السعيد، أنه تضامنًا مع جهود المملكة في التخفيف من تداعيات جائحة كورونا، فقد تم إعفاء المتقدمين مِن شرط اختبار القدرات الجامعية، وكذلك بعض الشروط الخاصة لبعض البرامج، كما أن إجراءات القبول ستكون إلكترونية "عن بُعد"، ولا تتطلب حضور المتقدم أو المتقدمة إلى مقر الجامعة.

وأفاد الدكتور السعيد، بأنه تم إضافة أكثر من ٢٠ برنامجًا جديدًا العام الحالي من التخصصات النوعية التي تواكب سوق العمل، من بينها الماجستير المتخصص في إدارة الحشود، والذي يعد الأول مِن نوعه على مستوى الشرق الأوسط، ويكتسب أهميته من تجربة المملكة الرائدة في الحج والعمرة، واهتمام جامعة أم القرى المتواصل بذلك المجال.

من جانب آخر، أوضح عميد معهد البحوث والدراسات الاستشارية، الدكتور علي الشاعري، أن هدف الجامعة من إطلاق تلك البرامج هو المساهمة في نجاح عجلة النهوض والتقدم بالمملكة لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في تأهيل كوادر بشرية طموحة لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح بإذن الله.

وأشار إلى أن الجامعة تبذل كل إمكاناتها لتوفير البيئة المناسبة لطلاب وطالبات الدراسات العليا، وتجهيز البنى التحتية، بالإضافة إلى وجود خبرات معرفية متنوعة تتمثل في أكثر من 6000 عضو هيئة تدريس في مختلف التخصصات.

وتسعى وحدة أعمال الدراسات العليا (عالي) في جامعة أم القرى إلى تقديم أفضل الخدمات المخصصة لبرامج الدراسات العليا المدفوعة بما يخدم الفرد والمجتمع وفقًا للاحتياجات الوطنية ومتطلبات سوق العمل، يُذكر أنه تم قبول أكثر من 1600 طالب وطالبة العام الماضي ضمن برامج الدراسات العليا المدفوعة.

ولتفاصيل البرامج المتاحة وآلية التقديم يرجى زيارة الرابط التالي: https://uq.sa/7Xt0dm