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محمد بن مسعود - الدمام - استهل النادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الاثنين، باستخدام المعدات الخاصة بالإحماء، ثم تمارين تقوية العضلات وذلك على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واجتمع المدير الفني للفريق فلادان ميلو يفيتش مع اللاعبين، باجتماع شرح من خلاله البرنامج التدريبي الذي يسير عليه الفريق خلال تدريبات اليوم، حيث قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، تم من خلالها تنفيذ عددٍ من التمارين اللياقية المُكثفة بالجري على مسافات مُختلفة على مساحة الملعب، واختتم المران بتمارين الإطالة.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441 11:16 PM
استهل النادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم الاثنين، باستخدام المعدات الخاصة بالإحماء، ثم تمارين تقوية العضلات وذلك على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل استعدادًا لاستئناف منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، واجتمع المدير الفني للفريق فلادان ميلو يفيتش مع اللاعبين، باجتماع شرح من خلاله البرنامج التدريبي الذي يسير عليه الفريق خلال تدريبات اليوم، حيث قسم المدرب اللاعبين إلى مجموعات في أجزاء مختلفة من أرضية الملعب، تم من خلالها تنفيذ عددٍ من التمارين اللياقية المُكثفة بالجري على مسافات مُختلفة على مساحة الملعب، واختتم المران بتمارين الإطالة.
، بالمعدات الخاصة وتقوية العضلات .. الأهلي يواصل تحضيراته للدوري ،
المصدر : الخليج 365
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