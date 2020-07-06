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يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق نظيره الباطن (وديًا)، الجمعة المقبل، استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطلع أغسطس المقبل.
وفي بقية المباريات الودية، يواجه الاتفاق في مباراته الثانية الخليج 15 يوليو الجاري، فيما ستكون المواجهة الثالثة بعدها بثلاثة أيام، أمام الثقبة، قبل أن يختتم تجاربه الودية أمام القادسية 24 من الشهر ذاته.
الوديات تجهز الاتفاق لبقية منافسات الدوريصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-06
يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق نظيره الباطن (وديًا)، الجمعة المقبل، استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطلع أغسطس المقبل.
وفي بقية المباريات الودية، يواجه الاتفاق في مباراته الثانية الخليج 15 يوليو الجاري، فيما ستكون المواجهة الثالثة بعدها بثلاثة أيام، أمام الثقبة، قبل أن يختتم تجاربه الودية أمام القادسية 24 من الشهر ذاته.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
09:45 PM
يفتتحها أمام الباطن
يواجه الفريق الكروي الأول بنادي الاتفاق نظيره الباطن (وديًا)، الجمعة المقبل، استعدادًا لاستكمال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، مطلع أغسطس المقبل.
وفي بقية المباريات الودية، يواجه الاتفاق في مباراته الثانية الخليج 15 يوليو الجاري، فيما ستكون المواجهة الثالثة بعدها بثلاثة أيام، أمام الثقبة، قبل أن يختتم تجاربه الودية أمام القادسية 24 من الشهر ذاته.
، الوديات تجهز الاتفاق لبقية منافسات الدوري ،
المصدر : الخليج 365
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