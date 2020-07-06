السعودية اليوم / بلدي أشواق بتبوك يتابع سير المشروعات البلدية ونسب إنجازها



تبوك 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

ناقش المجلس البلدي بمركز أشواق التابع لمنطقة تبوك ، متابعة سير المشروعات البلدية الجاري تنفيذها بالمركز والقرى والهجر التابعة والنسب التي وصلت إليها في مراحل الإنجاز.

جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 64 الذي عقده المجلس اليوم ، برئاسة رئيس المجلس عيد بن فريح الحويطي ، وبحضور رئيس بلدية أشواق المهندس عبدالرحمن بن فهد العنزي وأعضاء المجلس.

وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما اتخذته بلدية المركز من إجراءات احترازية ووقائية خاصة بالتطهير والتعقيم وأعمال خاصة بالنظافة ، إضافة للجولات الرقابية ، للحد من انتشار

// انتهى //

22:18ت م

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تبوك 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسناقش المجلس البلدي بمركز أشواق التابع لمنطقة تبوك ، متابعة سير المشروعات البلدية الجاري تنفيذها بالمركز والقرى والهجر التابعة والنسب التي وصلت إليها في مراحل الإنجاز.جاء ذلك خلال الاجتماع الـ 64 الذي عقده المجلس اليوم ، برئاسة رئيس المجلس عيد بن فريح الحويطي ، وبحضور رئيس بلدية أشواق المهندس عبدالرحمن بن فهد العنزي وأعضاء المجلس.وجرى خلال الاجتماع الاطلاع على ما اتخذته بلدية المركز من إجراءات احترازية ووقائية خاصة بالتطهير والتعقيم وأعمال خاصة بالنظافة ، إضافة للجولات الرقابية ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ، كما نوقش عدد من الموضوعات المدرجة في جدول الاجتماعات ، ومنها الرفع لبلدية المركز بعد الموافقة على عدد من الاقتراحات التي قدمت من أعضاء المجلس.// انتهى //22:18ت م0244

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