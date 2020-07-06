السعودية اليوم / مستشفى البكيرية العام يفعل حملة توعوية بإدارة التعليم عن فيروس كورونا



البكيرية 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

فعل التجمع الصحي بمنطقة القصيم ممثلاً بمستشفى البكيرية العام صباح اليوم ، حملة توعوية لـمكافحة فيروس

الجدير بالذكر أن إدارة التعليم أطلقت حملة في 12 جمادى الآخرة 1441 هـ "معاً لتكن البكيرية بلا كورونا"، من خلال رفع الحس الوقائي بين منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات إدارة التعليم حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا ، شملت العديد من البرامج التوعوية والندوات والبروشرات ، بالإضافة إلى الرسائل التوعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .

وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أن استمرار الحملات التوعوية للوقاية من فيروس كورونا ، تهدف إلى توعية الميدان التعليمي لرفع الوعي الصحي والطرق التي يجب اتباعها في التعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأكد حرص الإدارة على تقديم وتسخير كل الإمكانات لضمان رعاية صحية ووقائية لمنسوبي ومنسوبات الإدارة لاسيما في مجال مكافحة العدوى بالأمراض الوبائية والمعدية من خلال إبراز اهتمام وزارة التعليم بصحة المنتسبين لها وسلامتهم وتفاعل وزارة التعليم مع الظواهر الصحية العالمية ، معرباً عن شكره وتقديره للتجمع الصحي بمنطقة القصيم ممثلاً بمستشفى البكيرية العام على تفعيل الحملة لمنسوبي ومنسوبات الإدارة.

// انتهى //

22:05ت م

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البكيرية 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واسفعل التجمع الصحي بمنطقة القصيم ممثلاً بمستشفى البكيرية العام صباح اليوم ، حملة توعوية لـمكافحة فيروس كورونا ، بالتعاون مع الشؤون الصحية المدرسية والإعلام والاتصال التي تستهدف منسوبي ومنسوبات إدارة التعليم من خلال برنامج توعوي خاص لرفع مستوى الوعي والحس الوقائي ، والتعريف بالطرق الوقائية لمكافحة عدوى "كورونا" ، بحضور مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح والمساعد للشؤون المدرسية عبدالله محمد العقيلي ، وعدد من القيادات التعليمية .الجدير بالذكر أن إدارة التعليم أطلقت حملة في 12 جمادى الآخرة 1441 هـ "معاً لتكن البكيرية بلا كورونا"، من خلال رفع الحس الوقائي بين منسوبي ومنسوبات وطلاب وطالبات إدارة التعليم حملة توعوية للوقاية من فيروس كورونا ، شملت العديد من البرامج التوعوية والندوات والبروشرات ، بالإضافة إلى الرسائل التوعوية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي .وأوضح مدير التعليم الدكتور خالد بن راجح الراجح أن استمرار الحملات التوعوية للوقاية من فيروس كورونا ، تهدف إلى توعية الميدان التعليمي لرفع الوعي الصحي والطرق التي يجب اتباعها في التعامل مع الحالات التي يشتبه بإصابتها ، واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا.وأكد حرص الإدارة على تقديم وتسخير كل الإمكانات لضمان رعاية صحية ووقائية لمنسوبي ومنسوبات الإدارة لاسيما في مجال مكافحة العدوى بالأمراض الوبائية والمعدية من خلال إبراز اهتمام وزارة التعليم بصحة المنتسبين لها وسلامتهم وتفاعل وزارة التعليم مع الظواهر الصحية العالمية ، معرباً عن شكره وتقديره للتجمع الصحي بمنطقة القصيم ممثلاً بمستشفى البكيرية العام على تفعيل الحملة لمنسوبي ومنسوبات الإدارة.// انتهى //22:05ت م0239

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