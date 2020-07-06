تفعيل قنوات دفع متنوعة على منصة «سكني» وشبكة «إيجار»

وقعت الشركة الوطنية للإسكان مع البنك السعودي- الفرنسي اتفاقية تعاون لتفعيل قنوات دفع متنوعة على المنصة الشمولية «سكني» وشبكة «إيجار»، وأيضا خدمات نقاط البيع للمكاتب العقارية المعتمدة من قبل شبكة «إيجار».

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس محمد بن صالح البطي بأن تفعيل قنوات الدفع الإلكترونية والمتنوعة يتماشى مع رؤية الشركة في تطوير خدمات المستفيدين وتسهيل متطلبات العقود العقارية وعمليات السداد من خلال منصة «سكني» وشبكة «إيجار»، وتولي الشركة اهتمامًا إضافيًا لتطوير تجربة المستفيد، وذلك باستخدام الحلول التجارة الإلكترونية.

ولاقت منصة «سكني» وشبكة «إيجار» خلال الفترة الماضية إقبالًا متزايدًا من المستفيدين، مما يتطلب مواصلة رفع الأداء وتحسين تجربة المستفيد؛ لا سيما عبر تقديم الخدمات ومعالجة الطلبات إلكترونيًا لكل المستفيدين، في مختلف أرجاء المملكة.