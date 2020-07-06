أخبار السعودية اليوم.. إعلان رابط التقديم لحج المقيمين.. ودعم حساب المواطن الخميس

ترصد «صحيفة عاجل» في نشرة أخبار السعودية ليوم الأحد 6 يوليو 2020م، أبرز الأخبار في المملكة، وزارة الحج تُعلن رابط التقديم للحج الخاص بالمقيمين، و«حساب المواطن» يودع دفعة شهر يوليو يوم 9، و«هدف» يودع 348 مليون ريال في حسابات المستفيدين من «إعانة الباحثين عن عمل»

وزارة الحج تُعلن رابط التقديم للحج الخاص بالمقيمين داخل السعودي

أعلنت وزارة الحج والعمرة، أنه ابتداء من اليوم حتى تاريخ 19 ذو القعدة 1441هـ سيتمكن الراغبون في أداء فريضة الحج من غير السعوديين المقيمين داخل المملكة من التسجيل.

«حساب المواطن» يودع دفعة شهر يوليو يوم 9.. تعرّف على السبب

قرر برنامج حساب المواطن إيداع الدفعة الجديدة من الدعم «دفعة شهر يوليو» للمستفيدين في حساباتهم يوم 9 يوليو الجاري بدلًا من يوم الجمعة 10 من الشهر كما هو متعارف عليه، وذلك لمصادفة يوم 10 من الشهر إجازة أسبوعية في المملكة.

وزير البيئة: أحكام نظام المياه ستُطَبَّقُ على الجميع في المملكة بما في ذلك المناطق الخاصة

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إثر صدور الأمر الملكي بالموافقة على نظام المياه.

لأصحاب الأعمال.. «التأمينات الاجتماعية» تحدّد طرق تسديد الاشتراكات

أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن ضرورة التزام أصحاب الأعمال بسداد الاشتراكات في الوقت المحدّد يساهم في الاستفادة من الخدمات والمنافع التأمينية، وتجنّب الوقوع في غرامات التأخير.

ماذا تفعل إذا رفض العامل المغادرة بعد إصدار تأشيرة خروج نهائي له؟.. الجوازات تجيب

أوضحت المديرية العامة للجوازات، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، الإجراءات المتبعة في حال رفض العامل المغادرة بعد استخراج تأشيرة خروج نهائي له.

الراصد الحربي: انخفاض ملموس في درجات الحرارة على شمال السعودية والمدينة

توقع الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، انخفاضًا في درجات الحرارة على شمال المملكة ومنطقة المدينة؛ بسبب منخفضات جوية تؤثر على منطقة الشرق الأوسط.

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جامعة نجران تعلن مواعيد القبول الإلكتروني لخريجي الثانوية

أعلنت جامعة نجران مواعيد القبول الإلكتروني للطلاب والطالبات من خريجي المرحلة الثانوية وخريجاتها للعام الجامعي 1440/1441هـ.

التخصصات الصحية تصدر 4 قرارات جديدة تتعلق باختبارات 15 ألف متدرب

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، ممثلة في المجلس التنفيذي للتعليم والتدريب، حزمة من القرارات والإجراءات ضمن مبادرة (هيئتكم معكم) موجهة إلى جميع متدربي شهادة الاختصاص السعودية، والزمالات والدبلومات؛ لدعم مسيرتهم التدريبية وتخفيف آثار جائحة كورونا وانعكاساتها عليهم .

«أرامكو» تعلن رفع أسعار النفط إلى جميع الوجهات الدولية

أعلنت شركة أرامكو، اليوم الإثنين، رفع أسعار البيع الرسمية للنفط في الشحنات المتجهة إلى جميع الوجهات، لشهر أغسطس المقبل.

16 فندقًا ومنتجعًا و3000 غرفة بالمرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر السياحي

أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير، أن المرحلة الأولى من مشروع تطوير البحر الأحمر تضم 16 فندقًا، منها 14 منتجعًا بحريًّا، ومنتجعان في المناطق الجبلية والصحراوية.

«هدف» يودع 348 مليون ريال في حسابات المستفيدين من «إعانة الباحثين عن عمل»

أودع صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، أكثر من 348 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 229 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر يونيو 2020م.

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