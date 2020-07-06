شكرا لقرائتكم خبر عن "تباعد" و"توكلنا " يضيفا خدمات جديدة لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أضاف تطبيق "تباعد" خدمة التمكن من التحقق حال المخالطة للمصابين بكورونا، كما يمكن المصابين من تنبيه المخالطين.
فيما يزود تطبيق "توكلنا" المستخدم بتحديثات عن وضعه الصحي، بناء على إصابته أو حالة عزله أو مخالطته.
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