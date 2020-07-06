70 % من المقيمين و 30% من السعوديين.. السعودية تعلن تفاصيل الحج

فنون - كتب امير التهامي في الاثنين 6 يوليو 2020 07:20 مساءً - كشفت السلطات السعودية، اليوم الاثنين، عن تفاصيل أداء فريضة الحدج لهذا العام، تزامنًا مع تفشي فيروس كورونا المستجد في العالم.

وأعلنت وزارة الحج والعمرة في السعودية أن نسبة غير السعوديين من المقيمين داخل المملكة ستكون 70% من إجمالي حجاج هذا العام، فيما نسبة السعوديين 30% فقط، على أن يقتصر حج المواطنين على الممارسين الصحيين ورجال الأمن المتعافين من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

كما أوضحت أنه سيتم اختيارهم من خلال قاعدة بيانات المتعافين من الفيروس، ممن تتوفر فيهم المعايير الصحية، وذلك تقديرًا لدورهم في رعاية شرائح المجتمع في كل مراحل مواجهة الجائحة.

إلى ذلك، أشارت إلى أن الأولوية من غير السعوديين المقيمين ستكون لمن لا يعانون من أي أمراض مزمنة، ولمن لديهم شهادة فحص مخبري (PCR) تثبت خلوهم من الفيروس، ومن لم يسبق لهم أداء الفريضة من قبل، ممن أعمارهم ما بين 20 إلى 50 سنة، مع تعهدهم بالالتزام بمدة الحجر التي تقررها وزارة الصحة قبل وبعد أداء الشعيرة.

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كما أضافت أن من تتوفر فيهم المعايير من المقيمين يمكنهم التسجيل على موقع وزارة الحج والعمرة عبر الرابط الآتي: ‏(localhaj.haj.gov.sa) الذي ستتم إتاحته لمدة 5 أيام ابتداءً من اليوم الاثنين 15 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 6 من شهر يوليو 2020م، حتى يوم الجمعة 19 من شهر ذي القعدة 1441هـ الموافق 10 من شهر يوليو 2020، حيث سيكون بإمكان من تنطبق عليهم المعايير التسجيل خلال أي وقت من الأيام الخمسة.

وأضافت الوزارة أن اختيار الحجاج غير السعوديين سيكون إلكترونياً من بين المسجلين ممن تنطبق عليهم المعايير الصحية جميعها، حيث يقومون باستكمال الوثائق خلال المهلة المحددة.

إلى ذلك، أكدت الوزارة حرص الحكومة على إقامة شعيرة الحج، باتباع أعلى المعايير الصحية وأدق الإجراءات الاحترازية، حفاظاً على حجاج بيت الله الحرام، موضحة أنه تم إعداد خطط استثنائية لتنفيذ حج 1441هـ، تتضمن توفير أفضل الخدمات الصحية، وأنسب خطط التفويج التي تطبق خلالها جميع الاشتراطات التي حددتها وزارة الصحة، والتي سيتم تنفيذها بشكل متقن لحماية ضيوف الرحمن.