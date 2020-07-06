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شهد محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، في ديوان المحافظة، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمعية حماية البيئة، لتعزيز التعاون المشترك.
وقع الاتفاقية مدير الفرع، المهندس عبد العزيز اليوسف، ورئيس مجلس الجمعية، نايف الفلاح.
وبارك المحافظ للجميع هذه الاتفاقية التي تهدف لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والتوعية البيئية وغرس المفاهيم والسلوكيات الحميدة بالعمل التطوعي.
محافظ حفر الباطن يشهد توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة و"حماية البيئة"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-07-06
شهد محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، في ديوان المحافظة، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمعية حماية البيئة، لتعزيز التعاون المشترك.
وقع الاتفاقية مدير الفرع، المهندس عبد العزيز اليوسف، ورئيس مجلس الجمعية، نايف الفلاح.
وبارك المحافظ للجميع هذه الاتفاقية التي تهدف لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والتوعية البيئية وغرس المفاهيم والسلوكيات الحميدة بالعمل التطوعي.
06 يوليو 2020 - 15 ذو القعدة 1441
08:02 PM
أكد أنها تهدف لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة بشأن التنمية المستدامة
شهد محافظ حفر الباطن، الأمير منصور بن محمد آل سعود، في ديوان المحافظة، الاثنين، توقيع اتفاقية مشتركة بين فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وجمعية حماية البيئة، لتعزيز التعاون المشترك.
وقع الاتفاقية مدير الفرع، المهندس عبد العزيز اليوسف، ورئيس مجلس الجمعية، نايف الفلاح.
وبارك المحافظ للجميع هذه الاتفاقية التي تهدف لتحقيق توجيهات القيادة الرشيدة، بما يحقق التنمية المستدامة للمجتمع والتوعية البيئية وغرس المفاهيم والسلوكيات الحميدة بالعمل التطوعي.
، محافظ حفر الباطن يشهد توقيع اتفاقية بين وزارة الزراعة و"حماية البيئة" ،
المصدر : الخليج 365
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