شاهد بالفيديو : الفتاة ‘‘السعودية’’ الهاربة ’’رهف القنون‘‘ توجه ’’رسالة غامضة’’ في أول تعليق لها بعد ‘‘ولادة طفلها الأول دون زواج‘‘

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عدن - ياسمين التهامي - الاثنين ، ٠٦ يوليو ٢٠٢٠ الساعة ٠٦:٠١ مساءً (الخليج 365)

وجّهت الناشطة السعودية رهف القانون رسالة غامضة بعد إعلانها ، يوم الثلاثاء ، ولادة طفلها الأول من صديقها الكندي .

وكتبت رهف القنون باللغة الإنجليزية : “أنا واحدة من المحظوظات ، أعلم أن هناك نساء سيّئات الحظ ، قد اختفين بعد محاولة الهرب أو لم يتمكَّن من فعل أي شيء لتغيير واقعهن” .

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وكانت رهف القنون قد قالت إنها وضعت طفلها الأول ، مضيفة أن من كان يرفض تصديق أنها “حامل” فهي حاليًا في فترة “نفاس” منذ عدة أيام ، وأن أهلها في السعودية على علم بكل شيء عنها ، وأن آخر تواصل كان معهم منذ شهر ولم يسألوها عن موضوع عودتها للسعودية .

ويأتي غموض رسالة “رهف القنون” المقيمة في كندا كلاجئة إنسانية ، كونها تعد ردًا غير مباشر على اتهامات لاحقتها خلال الساعات الماضية من بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تعيش علاقة محرمة وولدت طفلًا غير شرعي .

وتسبب إعلان رهف القنون عن ولادة طفلها الأول في هجوم الكثيرين عليها وإلحاق الاتهامات بها ، حيث أكد البعض أنها أنجبت طفلًا للحصول على جنسية كندا المقيمة على أراضيها منذ منحها حق اللجوء .

وفي المقابل ، ذكر معلقون أن رهف أرادت التأكيد على أن حياتها مستقرة تمثلت بزواجها وإنجابها لطفل ، وليس كما يُشاع بأن علاقتها محرمة أو أن الطفل غير شرعي .

وأضافوا أنها تؤكد أنها لم تختفِ بعد لجوئها إلى كندا بداية العام الماضي ، بل ما زالت موجودة وتواجه الواقع ولم تهرب منه كما فعل البعض .

وكانت الشابة السعودية قد تصدرت حديث الجمهور بعدما أعلنت عن إنجابها لطفل ، فتفاجأ المتابعون مستغربين أنها تزوجت وأنجبت طفلاً دون أن تلمح للأمر في وقت سابق ، وهو ما فتح عليها الاتهامات، فقال البعض إن هدف إنجاب الطفل هو سعيها للحصول على الجنسية الكندية ، وكتبت معلقون أيضًا أن رهف هربت من عائلتها وهي حامل وأن إنجابها للطفل جاء بعد أشهر من لجوئها .

وشاركت مقطع فيديو بثّته في حسابها على “سناب شات” وتم تناقله عبر “إنستغرام” ، أرفقته بتعليق قالت فيه إن أهلها بالسعودية على علم بكل شيء عنها ، موضحة أن آخر تواصل بينهما كان منذ شهر ولم يسألوها عن أمر عودتها للسعودية ، لافتة إلى أنهم طالبوها بالاستمرار في مقر إقامتها كونها مستقرة في حياتها .

وأكدت أنها لن تعود للسعودية خاصة أنه أصبح لديها زوج وطفل مبدية دهشتها من تدخل البعض في حياتها ، وكأنهم هم من يحملون همها رغم أن أهلها لم يتحدثوا معها في هذا الأمر الذي يتناوله المتابعون في مواقع التواصل الاجتماعي .

وقالت رهف القنون : “أتمنى ذوليك اللي يحسبوني برجع السعودية يبطلون يتكلمون مستقرة وعندي زوج وطفل كلمت أحد من أهلي قبل شهر ويعرفون كل شيء ولا حتى سألوني أرجع .. قالوا لي كلمة : ’’كملي حياتك هناك بما إنك مستقرة‘‘ انتوا ويش مزعلكم وشايلين همي وهم أهلي” .