شكرا لمتابعة خبر عن سبب تسمية تمثال "رجل المعاناة" بهذا الاسم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

يُعد تمثال "رجل المعاناة" من أقدم وأغلى القطع الفنية التاريخية في المملكة، إذ تم تسميته هكذا نسبة إلى ملامح الحزن والمعاناة التي تظهر على التمثال.

وعُثر على التمثال في منطقة الكهفة قرب مدينة حائل منذ عقود، حتى أصبح أهم القطع الأثرية التي تجوب العالم للتعريف بالحضارات على أرض المملكة.

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و"رجل المعاناة" هو تمثال من الحجر الرملي، عثر عليه بالقرب من بلدة الكهفة 200 كلم جنوب حائل، ويعود تاريخ القطعة لأكثر من 6 آلاف عام.

ويعبر التمثال عن ملامح الحزن في عينين غائرتين وفم، ويد تمتد نحو القلب كناية عن المعاناة، فيما يعتبر العديد من دارسي علم الإنسان أن هذه اللوحة الفنية تعطي دلالة كبيرة للتاريخ الإنساني في المنطقة وغيرها من اللوحات.

وانتقلت تلك القطعة إلى العديد من دول العالم ومنها أمريكا واليابان والصين ودول أوروبية متعددة؛ للتعريف بالحضارات على أرض المملكة.