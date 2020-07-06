مصادر «عاجل»: الجامعات ستقلل من اعتماد الاختبار التحصيلي في القبول

علمت «عاجل» من مصادرها، اليوم الاثنين، أن الجامعات السعودية تتجه إلى تقليل نسبة اعتماد الاختبار التحصيلي للقبول والتسجيل إلى أدنى مستويات معايير القبول، وذلك بواقع ١٠٪ بخلاف الأعوام السابقة، والتي كانت نسبة التحصيلي فيها تصل إلى ٤٠٪ لخريجي الثانوية العامة.

وأوضحت مصادر «عاجل» أن معادلة نتائج المتقدمين للجامعات السعودية ستخضع لما يسمى «النسبة المؤهلة أو النسبة الموزونة»، ما يعني أن النسبة المؤهلة ستكون لجميع التخصصات لخريجي الثانوية العامة من الطالبات.

أما الطلاب فستكون للتخصصات العلمية والصحية والهندسية بينما «النسبة الموزونة» ستكون للتخصصات النظرية للطلاب، والتي يُكتفى فيها بشهادة الثانوية العامة واختبار القدرات العامة بواقع ٥٠٪لكل منهما.