وزارة الصحة تجري أكبر فحص يومي لحالات الاشتباه بكورونا: 60 ألف شخص

ارتفاع عمليات التعافي إلى 149634
أعلنت وزارة الصحة، إجراء 60064 فحصًا مخبريًا لحالات (اشتباه ومخالطين ومسح نشط وغيره) لفيروس كورونا في الـ24 ساعة الماضية، وذلك بحسب موقع اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا المستجد بالمملكة.
وكشفت الوزارة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 4207 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في المملكة؛ ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 213716 في حين بلغت حالات التعافي 4398 ما يرفع الإجمالي إلى 149634.
ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 1968 حالة، بعد تسجيل 52 حالة.
ودعت الصحة الجميع إلى الحرص على غسل اليدين بالماء والصابون فهو أهم وسيلة للوقاية من فيروس كورونا، كما يلزم على كل شخص عند خروجه من المنزل لبس كمامة سواءً طبية أو قماشية أو غطاء محكم على الأنف والفم، ويستثنى من ذلك من كان بمفرده في مكان مغلق.
وجدّدت الوزارة التوصية لكل مَنْ لديه أعراض، أو يرغب في التقييم، استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق (موعد) أو زيارة (عيادات تطمن) التي هيأتها (الصحة) لخدمة مَنْ يشعر بأعراض فيروس (كورونا) المستجد، والبالغ عددها 237 عيادة، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، الذي أصبح الآن أقرب إلى الجميع من ذي قبل.
ويمكن الاستفادة من خدماته التفاعلية من خلال تطبيق (واتس آب) عبر رقم 920005937، والاستفادة من الخدمات التفاعلية الجديدة الموجودة به، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا)، ومراكز الرعاية الأولية، ومراكز التبرع بالدم، والمواعيد وكيفية الحصول عليها.
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