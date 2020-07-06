السعودية اليوم / حرس الحدود بمنطقة تبوك يحبط محاولة تهريب (280) ألف حبة كبتاجون ونحو سبعة كيلوجرام من مادة الأفيون المخدر



تبوك 15 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 06 يوليو 2020 م واس

صرح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة في رصد الشبكات الإجرامية التي تستهدف المملكة وأبناءها بالمواد المخدرة ومحاولات عناصرها لتهريب سمومهم عبر حدود المملكة البرية والبحرية بأساليب وطرق متعددة أسفرت، بتوفيق الله تعالى، عن إحباط محاولة تهريب ما مجموعه (280000) مئتان وثمانون ألف حبة من الحبوب المخدرة (الكبتاجون)، و (6,809) ستة كيلو وثمان مئة وتسعة جرامات من مادة الأفيون المخدر، في منطقة تبوك، وقبض على المتورط فيها، وهو شخص من الجنسية المصرية، وذلك بعد رصد محاوله تجاوزه بحراً حدود المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنهم رصدوا شخصاً عند محاولته تجاوز حدود المملكة البحرية عبر مسؤوليات قطاع حقل بمنطقة تبوك قادماً من الجانب المصري، مرتدياً بدلة غوص، أثناء محاولته تهريب كمية من الحبوب المخدرة، وعلى الفور تم توجيه الدوريات لموقع الحدث والقبض عليه، وأوقف واتخذت الإجراءات النظامية بحقه، وأحيل إلى الجهة ذات الاختصاص .

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

// انتهى //

19:04ت م

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